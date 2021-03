Hulskers snorking holdt rekruttene våkne – dette ble den endelige løsningen på problemet

Dagene på Setnesmoen var lange og tøffe for de 14 rekruttene under innspillingen av Kompani Lauritzen. Da hjalp det ikke akkurat at nattesøvnen uteble. Det sørget nemlig Bernt Hulskers (43) øredøvende snorking for, noe TV-seerne fikk se i lørdagens program.

For Christine Dancke (36) var det så ille at tårene presset seg på.

– Jeg får jo vondt av ham, men jeg begynte faktisk å hylgrine midt på natten, forteller radiopersonligheten i programmet.

Prøvde å holde seg våken

Hulsker sier til TV 2 at heller ikke han fikk sovet noe særlig, grunnet frykten for å holde de andre våkne.

– Jeg lå og ventet på at de skulle sovne først, i håp om at de sovnet så tungt at de ikke ville høre meg, men det skjedde ikke, konstaterer han.

Hulsker visste om uvanen før han dro til Setnesmoen, og ante at dette kunne bli et irritasjonsmoment.

– Jeg var klar over det, men jeg sa vel ikke så mye om det, selv om jeg skjønte at det kunne bli som det ble, sier han og humrer.

Prøvde flere løsninger

Snorkeproblemet ble forsøkt løst på flere måter. De andre deltakerne fikk blant annet utdelt ørepropper, noe som ikke hjalp nevneverdig. Hulsker ba så om tillatelse av løytnanten om å få sove på et eget rom.

– Det fikk jeg, men endte da opp med å holde de på naborommet våkne i stedet, sier Hulsker.

I utgangspunktet gjaldt bytte av rom kun for én natt, og han endte med å flytte tilbake til sitt opprinnelige rom dagen etter.

Se hvordan romkameratene reagerte da Hulsker returnerte til rommet i videovinduet øverst i saken.

Det ble imidlertid ikke den endelige løsningen, røper Hulsker.

– Det endte med en permanent ordning hvor jeg sov på enerom, plassert inntil veggen lengst fra de andre, forteller han.

«Du kan ikke dø!»

I programmet lover han egentlig å få sjekket opp problemet etter endt deltakelse. Det ble han også rådet til av Dancke.

– Christine var jo helt fortvilet, stakkar. Hun sa noe sånt som: «Du må få det sjekket, for du kan ikke dø!», sier Hulsker og skoggerler.

43-åringen har foreløpig ikke gått til legen med snorkingen.

– Det som kunne nok vært sjekka opp, men det har jeg ikke gjort, avslutter Hulsker.

