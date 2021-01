«Tid for hjem»-profil skaper bekymring for TV-seerne: – De er redd han forsvinner!

«Tid for hjem»-fansen reagerte da en av de faste håndverkene ikke dukket opp i to episoder på rad.

Andreas Nygaard har i likhet med Kjersti Bergesen og Einar Nilsson vært medvirkende i det poplære interiørprogrammet i en årrekke.

Nygaard var med i den første episoden av årets sesong, men i de to påfølgende episodene glimret han med sitt fravær.

Kjersti Bergesen, som er både programleder og prosjektleder i oppussingsprogrammet, kan berolige TV-titterne.

– Det er et veldig enkelt svar. Vi har hatt tett produksjonsplan til tider og Andreas trenger to uker mellom hver produksjon for at han også skal ha tid til å drive sitt eget firma. Så da er det slik at om det bare er en uke mellom produksjonene, må vi ha vikar for Andreas i de prosjektene.

I episoden som sendes 26. januar, er han imidlertid tilbake.

MED VIDERE: Nygaard vil være med i flere episoder også i 2020. Foto: TV 2

Forstår TV-seerne

Vikarene til tømreren har vært både dyktige og hyggelige, men Bergesen sier TV-seerne har sendt flere forespørsler til «Tid for hjem»-redaksjonen og spurt hvor Nygaard er.

– Det har kommet en del Facebook-meldinger og mailer om hvorfor han ikke var med, klart folk er redd for at han skal forsvinne!

Hun forstår hvorfor kollegaen har blitt en populær skikkelse.

– Vi blir jo glad i folk som er rause, som villig deler hemmeligheter og triks, og som gjør det med entusiasme og sjarm. Adreas er en lun og fin fyr. Han er veldig flink i yrket sitt og veldig glad i yrket sitt, sier hun om Nygaard, som er både tømrer og byggmester.

Ringrever

I starten av 2021 var det premiere på sesong 20 av «Tid for hjem». I programmet kan seerne sende inn en søknad om å få oppussingshjelp.

Dersom søknaden blir plukket ut, kommer et team av håndverkere for å pusse opp rommet innsenderen ønsker fornyet.

I 2019 kom Bergesen og resten av «Tid for hjem»–produksjonen med et nytt program, som heter «Tid for hage».