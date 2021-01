Mener Fernandes sin formdupp har vært positiv for United

Bruno Fernandes (26) ble matchvinner mot Liverpool, men det er andre spillere som har levert for United i det siste. Det mener TV 2s fotballekspert er et godt tegn for Ole Gunnar Solskjær.

Manchester United slo Liverpool ut av FA-cupens søndag. Det var Ole Gunnar Solskjærs første seier som United-manager mot de regjerende Premier League-mesterne.

I 3-2-seieren ble stjernespiller Bruno Fernandes plassert på benken fra start. Portugiseren kom inn etter 67. minutter, og ble matchvinner med et frekt frispark.

26-åringen har vært Uniteds viktigste spiller denne sesongen. På 51 kamper etter overgangen fra Sporting for et år siden, har Fernandes scoret 28 mål og notert seg for 18 assister.

– Sier litt om jobben Solskjær har gjort

Likevel har ikke Fernandes form etter nyttår i Premier League vært like god, og Uniteds nummer 18 har ikke registrert et målpoeng på de siste tre kampene.

I TV 2s Premier League-podkast forklarer TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp at portugiserens mer anonyme form i det siste har styrket Manchester United.

– Det sier litt om jobben Solskjær har gjort. Det jeg synes har vært det mest positive med Manchester United i det siste at de likevel har vunnet kampene når Bruno Fernandes ikke har vært i sin beste form.

– Før var det nesten utenkelig at United skulle vinne, for man visste at det var Fernandes som måtte gjøre det. De siste ukene har det vært en liten forandring, for det har vært mye (kampbelastning) for han. Han er ikke i den samme gode formen, men likevel har United klart å vippe kampene i deres favør, sier TV 2s Premier League-ekspert.

Avgir ikke poeng mot svakere lag

En markant forskjell fra forrige sesong er hvilke lag United plukker poengene mot. I 2019/20-sesongen slo United blant annet Chelsea og Manchester City to ganger. Denne sesongen har ikke United vunnet en eneste kamp i Premier League mot de tradisjonelle topp seks-lagene. og har kun scoret på et straffemål i 1-6-tapet for Tottenham.

Nå har imidlertid rødtrøyene begynt å vinne mot de antatt svakere lagene. Bare Crystal Palace har klart å ta poeng mot United denne sesongen av lagene de skal slå på papiret.

– Han har vært nøkkelen mot svakere motstand i kamper som Manchester United skal styre. Nå vinner de og scorer mål i de kampene også. Da har du en full verktøykasse. Det å kontre og forsvare seg har aldri vært et problem for Solskjær. Med Fernandes er det ikke et problem å styre kamper heller, og da har du et komplett lag som kan være med å utfordre om en ligatittel, sier TV2s fotballkommentator Kasper Wikestad i Premier League-podkasten.