Heidi Kirsten (57) etterlyser mann etter hett møte på fly: – Han er umulig å glemme

5. oktober i fjor tok Heidi Kirsten Thrones (57) fra Ottestad morgenflyet fra Gardermoen til Bodø.

SELFIE: Heidi Kirsten Thrones på et bilde hun tok av seg selv på den aktuelle flyturen. Foto: Privat

Etter å ha satt seg på plass 29D, møtte hun blikket til mannen som satt på den andre siden av midtgangen.

Dette blikket har Heidi Kirsten, som i 2018 deltok i «Jakten på kjærligheten» på TV 2, aldri klart å glemme.

– Det er noe jævlig skit at vi ikke fikk utvekslet et eneste ord Jeg bare må møte ham igjen, sier 57-åringen til TV 2.

Det var Hamar Arbeiderblad som først omtalte saken.

– Blikket vårt møttes under hele flyturen. Selv om han hadde på seg munnbind, så jeg at han smilte til meg. Det er så irriterende at jeg ikke vet hvem han er, sier hun.

Facebook-etterlysning

16. januar la Heidi Kirsten Thrones ut en etterlysning på Norwegians Facebook-side.

I innlegget skriver hun blant annet dette:

«Vi utvekslet mange blikk og smil under denne spesielle turen, men ingen av oss tok til motet å snakket sammen. Om du ser dette så vet du jeg trenger å komme i kontakt med ham!! Høy, mørk, blå rutete skjorte, mørk jeans og mørk grønne fritidssko. Del dette!!».

Kjente pusten i nakken

– Det var et heidundrende vær under flyturen. Jeg har aldri vært redd for å fly før, og denne mannen ble mitt holdepunkt, sier hun.

Da flyet landet i Bodø og passasjerene skulle ut, gikk mannen så tett bak henne i midtgangen at Heidi Kirsten Thrones kjente pusten hans i nakken.

– Jeg skulle så ønske at jeg sa noe, eller at han sa noe til meg. I ankomsthallen så jeg at han søkte etter noen, og han lyste opp da han så meg. Det var meg han lette etter, sier hun.

SISTE MØTE: Heidi Kirsten Thrones så mannen siste gang på Bodø lufthavn. Foto: Heiko Junge/NTB

Da Thrones skulle på toalettet, kom mannen ut toalettdøra.

– Og, da jeg var ferdig på do, satt han og ventet utenfor. Blikkene våre møttes, men plutselig var han borte, forteller hun.

Umulig å glemme

Heidi Kirsten Thrones sier at hun har tenkt på den fremmede mannen i snart tre måneder, og at hun ikke forstår hvorfor hun ikke forsøkte å prate med ham.

– Han er umulig å glemme. Jeg har pratet så mye om ham sammen med venner og kolleger, og vi har grublet på om det var en Oslo-mann på businessreise, eller kanskje en Bodø-mann som hadde vært på helgetur i hovedstaden, sier hun.

Savner den boblende følelsen

I «Jakten på kjærligheten» forsøkte Heidi Kirsten Thrones å kapre bonden Ole Einar Hovrud (53) fra Leira, uten hell.

– Jeg savner en mann som kan gi meg den boblende følelsen i kroppen. Jeg følte meg så utrolig spesiell da han studerte meg på flyet, sier hun.

Heidi Kirsten håper at mannen får med seg etterlysningen og tar kontakt med henne.

– Jeg har så lyst til at han tar kontakt med meg. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne å lete, men jeg håper at etterlysningen gir resultater. Man skal aldri la være å ta sjansen, avslutter hun.