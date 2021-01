Gutt (2) omkom etter påkjørsel – bilføreren (63) mener han ikke kunne gjort noe annerledes

Mandag ettermiddag den 13. januar i fjor var en mor og hennes to år gamle sønn på vei hjem fra barnehagen på Slemdal i Oslo. De gikk langs den noe trafikkerte Stasjonsveien.

Da de skulle gå over veien i et lyskryss skjedde tragedien. Føreren av en bil som svingte inn på stasjonsvegen, og skulle kjøre over overgangsfeltet, så ikke moren og toåringen.

Bilen traff begge to. Moren ble skadd og toåringen mistet livet som følge av skadene.

Sikt blir sentralt

Torsdag må mannen som kjørte bilen møte i Oslo tingrett. Han er tiltalt for uaktsomt drap for det som skjedde med den to år gamle gutten. Han er også tiltalt for brudd på veitrafikklovens paragraf 31, for ikke å ha opptrådt ansvarlig i trafikken, og for ikke å ha overholdt vikeplikten overfor fotgjengere.

ÅSTED: Området rundt ulykkesstedet ble sperret og bilen til den nå tiltalte mannen ble fraktet vekk. Foto: Fredrik Hagen/NTB

– Dette er en svært alvorlig sak med et tragisk utfall, sier påtaleansvarlig Eric Lindset, politiadvokat i Oslo politidistrikt.

Han ønsker ikke å kommentere saken i forkant, men opplyser at sikten i det aktuelle lyskrysset vil bli et sentralt tema i rettssaken.

Lyskrysset har en løsning som er vanlig i Norge. Biler og fotgjengere kan ha grønt lys samtidig om de står vendt i samme retning.

Dette skjedde like før ulykken. 63-åringen skulle svinge mot venstre og hadde og moren og sønnen på sin venstre side. De skulle krysse veien mannen skulle kjøre inn på.

Ettersom det var vinterstid var det allerede blitt mørkt, og mannen skal ha blitt delvis blendet av en bil som kom midt imot.

Svært preget, men erkjenner ikke straffskyld

63-åringens forsvarere har engasjert privatetterforsker for å belyse eventuelle svakheter og siktbegrensninger i lyskrysset.

Mannen mener selv at han kjørte forsiktig, og at han rett og slett bare ikke så moren og toåringen. Han ser ikke hvordan han kunne ha gjort noe annerledes, og nekter dermed straffskyld.

Han er likevel svært preget og fortvilet, forteller hans forsvarer Vegard Aaløkken til TV 2.

– Det er en forferdelig sak. Han er veldig lei seg for det som har skjedd, sier Aaløkken.

Den tiltalte mannen er erfaren bak rattet, og har tidligere jobbet som taxisjåfør.

MINNESMERKE: Det er lys og blomster like ved krysset der ulykken skjedde for over et år siden. Foto: Mathias Ogre

Familien ønsker ro

I lyskrysset der ulykken skjedde for over et år siden er det fremdeles et minnesmerke.

Foreldrenes bistandsadvokat, Brit Kjelleberg, opplyser til TV 2 at de har det svært tøft.

– De ønsker ro, sier hun, og sier at de har nok med å komme seg gjennom rettssaken, der moren skal vitne.

Det er satt av to dager til rettssaken i Oslo tingrett.