Stjernen sjokkert over brevet han fikk: – Hvilken syk verden lever vi i?

Fabio Jakobsen (24) ble alvorlig skadet da han gikk i gjerdet i spurten under åpningsetappen av Polen rundt i Katowice i fjor.

Skylden fikk Dylan Groenewegen, som presset Jakobsen mot gjerdet. Det resulterte i en utestengelse på ni måneder for stjernespurteren.

Kritikken haglet også fra eksperter og kolleger, men det kom også trusler.

I et ferskt intervju med WielerFlits snakker Groenewegen om tiden etter skrekkvelten i Polen.

– Vi mottok håndskrevne brev i posten. Det inkluderte til og med en snor som vi kunne henge vårt lille barn med. Når du leser den meldingen og ser det taustykket, blir du sjokkert. Det var den avgjørende faktoren for at det ikke kunne fortsetter, forteller han.

Panikken satte inn

Groenewegen gikk til politiet med truslene, som åpenbart ble tatt på alvor.

I flere uker ble han overvåket av politiet. Skulle han forlate huset, var med i følge med en politibetjent. Han fikk ikke dra hjemmefra spontant.

– Det gjenspeiler alvoret av disse truslene. Det påvirker deg selvfølgelig. Hva skjedde her? Hvordan er dette mulig? Hvilken syk verden lever vi i? De mest sprø tingene går gjennom hodet på deg. Det var ganske utfordrende den gangen å komme seg opp om morgenen, sier han.

Groenewegen forteller at det var et sjokk i starten. Truslene har satt en frykt i ham.

– Jeg husker vi skulle kjøre hjem en kveld da en bil lå bak oss, før han tok en vanskelig forbikjøring. Da satte panikken inn. Et øyeblikk senere svingte han bare til høyre. Det var ikke noe galt. Du begynner å forestille deg ting som ikke er virkelige, sier Dylan Groenewegen.

Jakobsen vil legge det bak seg

Fabio Jakobsen uttalte i desember at han holder Groenewegen delvis ansvarlig for skrekkvelten i Polen, men at landsmannen ikke fortjener all den anonyme hetsen han har fått.

– Jeg håper virkelig at han snart kan gjøre det han er god til – spurting – og at vi kan legge alt dette bak oss, sa Jakobsen til nederlandske AD.

Jakobsen uttalte at han håper å være tilbake i sykkelfeltet ved sesongstart i mars, men mener august likevel er mer realistisk.

Etter en fem timer lang operasjon kom beskjeden fra sykehuset om at Jakobsen var utenfor livsfare. Han pådro seg en rekke brudd i ansiktet samt skader i ganen og luftrøret, og ble holdt i kunstig koma i to dager.

Groenewegen kan sykle ritt igjen fra 7. mai.