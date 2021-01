Fotballryktene: – Mbappé lar seg friste av Liverpool

Liverpool kan bli Kylian Mbappés neste klubb. Her er dagens fotballrykter!

Kylian Mbappé har ikke bestemt seg ennå om han vil forlenge kontrakten med Paris Saint-Germain. I et intervju med den franske TV-kanalen Telefoot uttalte han at han er fornøyd i PSG, men at han vurderer fremtiden.

Liverpool kan være det neste stoppestedet for den franske superstjernen, som lar seg friste av tanken på å spille i helrødt, men prisen er et problem. Selv med ett år igjen av kontrakten kan han koste så mye som 1,17 milliarder kroner. Også Real Madrid ønsker seg 22-åringen, skriver ESPN.

Det kan være duket for en Premier League-retur for Edin Dzeko (34) etter å ha havnet på kant med Roma-manager Paulo Fonseca, skriver Goal. Den tidligere Manchester City-stjernen skal ha mottatt interesse fra West Ham og Everton, melder Gazzetta Dello Sport via Mail.

Jesse Lingard virker å være ferdig i Manchester United, og United-manager David Moyes skal ønske seg 28-åringen til West Ham. Lingard er også linket til Aston Villa og Sheffield United på lån ut sesongen, skriver Express.

Shkodran Mustafi (28) er i dialog med Arsenal om å terminere kontrakten. Tyskeren har blitt koblet til Lazio, og flere klubber i hjemlandet skal være interessert i midtstopperen som ikke har spilt siden a andre juledag, skriver Football.London.

The Guardian skriver at Monaco og Benfica ønsker å signere Leicesters Demarai Gray (24). Vingens kontrakt går ut i sommer, og skal også være ønsket av Crystal Palace.

RETUR TIL ENGLAND: Rafael Benitez kan være på vei til Premier League igjen. Foto: Tim Ireland

Andrea Pirlo ønsker å forsterke Juventus med Bayern Munchen-duoen Corentin Tolisso (26) og Joshua Zirkzee (19), melder Calciomercato.

Tidligere Liverpool- og Newcastle-manager Rafael Benítez (60) ønsker seg en ny europeisk toppjobb, og kunne tenkt seg til Premier League igjen etter avskjeden med kinesiske Dalian Professional, skriver Independent.

The Athletic melder at PSG-manager Mauricio Pochettino ønsker å bli gjenforent med Tottenhams Dele Alli (24). De franske mesterne har allerede fått tre bud avslått for engelskmannen, men PSG kommer til å fortsette å prøve.

Samtidig kan PSG være i forhandlinger med en annen London-klubb. De ønsker å tilby Julian Draxler (27) til Arsenal i bytte med Matteo Gunendouzi (21), rapporterer L'Equipe via Mirror.

Crystal Palace har forlenget kontrakten med Nathaniel Clyne ut sesongen, skriver Sky Sports. Den tidligere Liverpool-spillerne ble hentet på en kort kontrakt i fjor og har spilt totalt ti kamper denne sesongen.

Corriere dello Sport Wolverhampton er i samtaler med Udienese om et utlån for Patrick Cutrone på lån. Også Parma skal være interessert i angrepsspilleren. Cutrone var nylig på lån i Fiorentina.