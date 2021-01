Over 150 pågrepet i nye koronaopptøyer i Nederland

Nye opptøyer brøt mandag ut i Nederland der sinte demonstranter protesterer mot koronarestriksjoner for tredje kveld på rad.

I flere byer samlet demonstranter seg mandag kveld. Protestene skal blant annet være rettet mot at myndighetene har innført portforbud.

Det ble meldt om opptøyer, hærverk og kasting av fyrverkeri mot politiet. Opprørspoliti tok i bruk vannkanoner i både Amsterdam, Rotterdam, Amersfoort i øst og i småbyen Geleen sør i landet, melder nederlandske medier.

Hundrevis av ungdommer deltok i opptøyene og angrepene på politiet i alt ti byer. Også journalister og fotografer ble angrepet i opptøyene, og mer enn 150 personer er ifølge politiet pågrepet, melder nyhetsbyrået DPA.

Mange ungdommer

Politiet i Amsterdam opplyste tidlige mandag kveld at de hadde pågrepet åtte personer. Både i Rotterdam og Geleen er det for det meste tenåringer og unge i 20-årene som står bak opptøyene. Men det er ikke klart om det er portforbudet som er årsak til at de havnet i gatekamper med politiet.

– For øyeblikket er det konfrontasjon mellom opprørspoliti og urolige ungdommer i sentrum av Geleen, der det blir kastet fyrverkeri, skrev nederlandsk politi på Twitter.

Ved midnatt hadde politiet for det meste kontroll på situasjonen. I Rotterdam alene ble om lag 50 personer pågrepet, melder TV-kanalen NOS.

Portforbudet, som ble innført lørdag, gjelder fra klokka 21 om kvelden til 4.30 om morgenen, og innføres i frykt for at mer smittsomme virusvarianter skal spre seg. Det er første gang siden andre verdenskrig at det er innført portforbud i Nederland.

Rutte refser

Tidligere mandag fordømte statsminister Mark Rutte uroen i helgen. Da gikk demonstranter til angrep på politiet og satte blant annet fyr på et koronatestsenter.

Hundrevis av mennesker ble pågrepet i blant annet Amsterdam, Eindhoven og andre byer.

– Det har ingenting med protester å gjøre. Det er kriminell vold, og vi vil behandle det som det, sa han.

Nederland har også iverksatt en rekke andre tiltak for å begrense smitten, blant annet er skoler og butikker som ikke selger nødvendige varer, stengt.