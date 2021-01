Riksrettssaken har nådd Senatet – Biden tviler på flertall

Medlemmer av Representantenes Hus leverte riksrettstiltalen like over klokken 01 norsk tid. Demokratene marsjerte høytidelig gjennom hallene i Kongressen, som kun uker tidligere var fylt av voldelige demonstranter.

Donald Trump står tiltalt for sin rolle i stormingen av Kongressen, og presidenten anklages for å ha «oppviglet til opprør».

– Vi er klare for å presentere riksrettstiltalen, som har blitt reist av Representantenes Hus mot USAs tidligere president Donald John Trump, sa leder for riksrettskomiteen Jamie Raskin under den seremonielle overleveringen.

Neppe flertall

Mens en rekke demokratiske senatorer var tilstede for å få med seg overleveringen, var det glissent på republikansk side. Kun tre av 50 republikanere dukket opp, og det labre oppmøtet vitner om partiets negative innstilling til riksrettssaken.

Blant de fremmøtte var Trump-kritikeren Mitt Romney. Den tidligere presidentkandidaten er en av få republikanere som har varslet at han vil stemme for å felle Trump.

– Hva han anklages for og hva vi var vitne til, som er oppvigling til opprør, taler for riksrett. Hvis ikke det taler for riksrett, hva gjør det da?, sier Romney. Senatoren fra Utah var også den eneste republikaneren som stemte for å felle Trump under den forrige riksrettssaken.

Republikanernes leder i Senatet Mitch McConnell var én av tre republikanske senatorer som dukket opp. Foto: Alexander Drago/REUTERS

I tillegg til Romney var republikanernes leder Mitch McConnell på plass under seremonien. Den mektige republikaneren har ikke offentliggjort sitt syn på saken, men skal ifølge en rekke medier vurdere å støtte domfellelse av sin tidligere samarbeidspartner.

Der hvor enkelte republikanere har varslet at de vil stemme for å dømme Trump, vil dette neppe være tilstrekkelig til å felle presidenten. Dersom alle 50 demokratene stemmer for å finne presidenten skyldig, vil man fremdeles være avhengig av 17 republikanske stemmer for å nå et flertall.

Republikanerne snur

I kjølvannet av stormingen kom flere republikanere med krass kritikk av den daværende presidenten. Siden den gang har kritikken stilnet, og republikanerne forbereder nå en rekke juridiske argumenter mot gyldigheten av riksrettssaken.

– Kan vi gå tilbake og stille Obama for riksrett? spør den repbulikanske senatoren John Cornyn retorisk. I likhet med flere av sine partifeller advarer han mot konsekvensene av å stille avgåtte presidenter for riksrett.

Senatoren mener videre at Trump allerede har stått til ansvar for sine handlinger.

– En måte systemet vårt straffer deg på er ved at du taper valg, påpeker Cornyn overfor Associated Press.

Heller ikke Marco Rubio, senator fra Florida, er en tilhenger av tiltalen.

– Jeg mener rettssaken er dum, og jeg mener den er kontraproduktiv. Jeg vil stemme for å avslutte denne rettssaken så snart jeg får muligheten, sier Rubio.

Biden tviler på fellelse

Trumps etterfølger Joe Biden har hittil ikke ønsket å kommentere riksrettstiltalen. Republikanerne har tolket dette som et tegn på at presidenten ikke støtter tiltalen, men heller ønsker å komme seg videre.

Samtidig som tiltalen nådde Senatet, velger Biden for første gang å åpne opp om sine tanker rundt saken.

– Jeg mener det er nødt til å skje, sier presidenten om riksrettssaken til CNN.

Biden erkjenner at riksrettssaken kan kan få negative konsekvenser for hans fremtidige samarbeid med republikanerne. Likevel mener presidenten at konsekvensene av å ikke stille Trump for riksrett vil være «enda verre».

Biden mener det ville vært flertall i Senatet for dømme Trump dersom han enda hadde tid igjen som president. Nå som Trump har flyttet ut av Det hvite hus og inn i Mar-a-Lago, tviler derimot Biden på at republikanerne vil støtte tiltalen.

– Senatet har forandret seg en del siden jeg var der, men det har ikke forandret seg så mye, sier Biden.

– Vil få det overstått

Til tross for at tiltalen nå har nådd Senatet, vil ikke riksrettssaken starte før 8. februar. Datoen blir historisk av flere grunner. Dette er første gang en tidligere president stilles for riksrett, samtidig som Trump er den eneste presidenten som har blitt stilt for riksrett to ganger.

8. februar er også Trumps frist for å levere inn alt skriftlig materiell og bevis som kan brukes i saken. Den tidligere presidenten vil forsvares av Butch Bowers, men har så langt ikke utnevnt flere advokater. Trump skal ha uttrykt et ønske om en hurtig rettssak.

– Jeg tror han bare vil få det overstått, sier Trumps støttespiller Lindsey Graham til CNN.