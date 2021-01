Justisdepartementet starter etterforskning etter sjokk-avsløring

Den interne etterforskningen ble kunngjort av departementets generalinspektør Michael Horowitz mandag.

Etterforskningen skal avdekke om ansatte i Justisdepartementet «deltok i et ulovlig forsøk» på å endre utfallet av presidentvalget.

Justisdepartementets generalinspektør Michael Horowitz leder etterforskningen. Foto: Jacquelyn Martin/AP Photo

Eksplosiv avsløring

Kunngjøringen kommer i kjølvannet av en eksplosiv avsløring i New York Times. Avisen skriver at Donald Trump i løpet av sine siste uker i Det hvite hus skal ha forlangt at fungerende justisminister Jeffrey Rosen støttet Trumps påstander om valgfusk.

Da Rosen nektet, skal Trump isteden ha kontaktet Jeffrey Clark, en advokat i Justisdepartementet. Clark stilte seg bak Trumps påstander om valgfusk, og de to skal sammen ha diskutert mulighetene for å sparke Rosen og gi Clark kontroll over Justisdepartementet. Clark ville bruke makten til å omgjøre valgresultatet i Trumps favør.

Jeffrey Clark (foran) skal ha planlagt å sparke fungerende justisminister Jeffrey Rosen (bak) Foto: Yuri Gripas/REUTERS

En rekke høytstående ansatte innad i Justisdepartementet fikk nyss om planen, og truet med å si opp på dagen om Trump ga Rosen sparken. Dette skal ifølge New York Times avskrekket Trump fra å gjennomføre planen.

Rasende Schumer

Saken har vakt stor oppmerksomhet i USA, og demokratenes leder i Senatet Chuck Schumer var blant dem som reagerte.

Chuck Schumer er lite imponert over Clarks plan. Foto: Alexander Drago/REUTERS

– Det er uforsvarlig at en av Trumps ledere i Justisdepartementet planla å endre folkets vilje, sa Schumer. Demokraten forlangte en umiddelbar etterforskning av Clark.

Nå har demokraten fått viljen sin, og Justisdepartementets granskning er én av flere saker reist mot Trump og hans støttespillere den siste tiden. De mange påstandene om valgfusk endte med stormingen av Kongressen, og Trump stilles for riksrett for sin rolle i opptøyene.

Samtidig har Dominion, som leverte elektroniske stemmemaskiner under presidentvalget, varslet et gigantsøksmål mot Trumps støttespiller og personlige advokat Rudy Giuliani. Dominion krever svimlende 1,3 milliarder dollar av Giuliani, fordi selskapet mener advokaten har ærekrenket dem gjennom en rekke anklager om valgfusk.