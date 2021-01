Nav-sjefen tror titusener kan bli permittert

– Vi vet ikke hvor stort dette blir, men det kan fort bli noe større enn i november, sier Nav-sjef Hans-Christian Holte til E24 og refererer til den såkalte andre koronabølgen før jul.

Han sier at Navs vurdering er at noen titusener kan bli permittert, men om det blir 20.000, 30.000 eller flere, er for tidlig å si noe om.

Tirsdag i neste uke kommer Nav-tallene som viser de direkte utslagene av regjeringens nedstengning i østlandsområdet.

(©NTB)