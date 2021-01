Datatilsynet vil bøtelegge NFF for lovbrudd i Edvartsen-saken

Datatilsynet vil ilegge Norges Fotballforbund 50.000 kroner i bot for å ha brutt loven i forbindelse med konflikten med Svein-Erik Edvartsen.

Det fremgår i et «varsel om vedtak» som blant annet Dagbladet har fått tilgang til.

NFF skal ha handlet i strid med personvernloven da Edvartsens IP-adresser ble lagret og sammenstilt med eposter forbundet mente den tidligere toppdommeren hadde sendt under falskt navn.

«Det er bra at Datatilsynet reagerer. Forslaget til vedtak fastslår at NFF brøt loven med vilje i sine forsøk på å ta Edvartsen. Selv om han fikk en omfattende erstatning, har det bidratt til at han ikke har fått dømme på flere år», skriver advokat Elden i en e-post til Dagbladet.

Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, sier følgende til Dagbladet:

- Vi trenger noen dager til å sette oss inn i saken.

Edvartsen inngikk forlik med forbundet etter at han sluttet som både seksjonsleder i NFF og toppdommer i 2017.

