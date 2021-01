Walcott smiler igjen: – Han har vært strålende

Tirsdag er det duket for nytt møte med gamleklubben for Theo Walcott. En av dem som fulgte ham da han var ung er henrykt.

Se Southampton-Arsenal fra 21.00 på TV 2 Sumo og Sport Premium!

Karrieren til Theo Walcott er i ferd med å komme på rett kjøl igjen, 15 år etter at han ble en av Fotball-Englands mest omtalte tenåringer noensinne.

I januar 2006 forlot nemlig det da 16-årige supertalentet sitt Southampton til fordel for Arsenal, og det som var grunnlaget for en stor karriere i fotballen var lagt.

Men 15 år og 15 Premier League-sesonger senere er det vanskelig å unngå å tenke at gutten som ble innlemmet i Englands VM-tropp allerede som 17-åring i 2006 ikke burde blitt enda bedre.

For selv om det ble vunnet både FA-cuppokaler og spilt regelmessig Champions League-fotball i Nord-London, ble Walcott aldri noen stabil «world beater».

– Theo er en veldig kjekk ung mann. Han har kanskje vært litt uheldig med skader og vært litt for hyggelig og snill. Han har jo vært strålende, det er små marginer å snakke om her, men jeg tror at om han hadde unngått disse skadene sine så hadde han kanskje vært enda bedre, sier Jo Tessem.

– Han ser ut til å stortrives

Den tidligere Premier League-spilleren gjester denne ukens TV 2s Premier League-podkast, og forteller blant annet om sitt syn på megatalentet som skjøt seg opp gjennom Southampton-systemet i nordmannens egen tid i klubben.

– Vi så tydelig da han var i Southampton at han hadde ekstrem hurtighet. Det er jo det du trenger i Premier League hvis du skal ha den suksessen som han også har hatt. Men jeg tror han kunne hatt en bedre karriere. Det går litt på skader, litt på at han kunne vært litt sterkere mentalt, sier 48-åringen.

Walcott ble solgt fra Arsenal til Everton i januarvinduet for tre år siden, men det ble aldri noen reell revitalisering av karrieren på Merseyside. Da han så fikk sjansen til å returnere til sitt barndoms Southampton i sommer, hoppet Walcott på. Nå smiler engelskmannen på ny om kapp med solen.

– Nå har han kommet tilbake hit, og ser ut til å stortrives der han har vokst opp. Jeg tror tilhørighet, hvor du vokser opp og hvor du føler deg komfortabel har litt med det å gjøre. Han har vært strålende, sier Tessem.

Det inntrykket skinner også gjennom i den nyeste episoden av «Stjernenes Helgequiz», som du kan se gratis på TV 2 Sumo nå. Der svarer Walcott blant annet på nettopp spørsmål om egen Arsenal-debut, Englands VM-tropp i 2006 og mye, mye mer.

PS! I «Stjernenes Helgequiz» ser du også hvordan Walcott takler spørsmålene om sin egen onkels Harry Potter-filmer! Se en forsmak i videoen under!

Reprise av helgens FA-cupoppgjør

Tirsdag skal Walcott og hans Southampton i aksjon igjen, og som det var da FA-cupavansement ble sikret i helgen er det Arsenal som står på motsatt banehalvdel. Tessem var ikke overrasket over at hans gamle klubb sikret avansement i helgen, og tror de vinner igjen.

– Per dags dato er Southampton et mye bedre lag enn Arsenal, så det var nesten litt forventet. Jeg er nesten litt skuffet over at det ikke ble mer. De spilte jo 1-1 mot dem i London, og der skulle de kanskje ha vunnet. Det var kanskje den gode gammeldagse respekten som hang igjen. Southampton er storfavoritter på tirsdag, sier 48-åringen.

TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp er imidlertid noe mer usikker, og mener Arsenals Premier League-tabellklatring - med 13 poeng av de siste 15 mulige generert - kan fortsette. Han spår at mer uthvilte Arsenal-ben vil gjøre at London-klubben kan få sin revansje umiddelbart.

– Jeg tror kanskje Arteta var litt forut for sin tid der med rullering. FA-cupen røk, og det er dumt for dem, men akkurat for kampen på tirsdag sin del så tror jeg kanskje Arsenal har en litt større mulighet nå. De vil ha tilbake laget som har vært i brukbar form i det siste. Ting tyder på at det er begynt å gå riktig vei, sier Huseklepp.

Premier League-tirsdagen din ser slik ut: