Tyske medier: Landet frykter en av vaksinene ikke vil bli EU-godkjent for eldre

Nyhetsbyrået Reuters, som siterer tyske medier, skriver at landets myndigheter ikke har troen på at AstraZeneca-vaksinen vil bli godkjent for personer over 65 år.

Sent mandag kveld skriver nyhetsbyrået Reuters at Tyskland frykter at den ene av de aktuelle koronavaksinene ikke kommer til å bli godkjent av EU for bruk på eldre personer.

Den aktuelle vaksinen er den produsert av AstraZeneca, og alderssegmentet er 65 år og oppover. Nyhetsbyrået siterer tabloidavisen Bild, samt Handelsblatt, på dette.

Årsaken til tyske myndigheters frykt skal ifølge de aktuelle mediene være at at de frykter at den ikke er særlig effektiv for eldre.

AstraZeneca har ikke ønsket å kommentere dette, skriver Reuters.

Selskapet, som har utviklet sin vaksine sammen med Oxford University, meldte fredag til EU at de ikke greier å levere så mange vaksiner som de planla å gjøre innen utgangen av mars.