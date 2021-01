Venner minnes Benjamin 20 år etter drapet: – Vi håper dette blir et engasjement som varer

– Jeg vil beskrive Benjamin som veldig glad og en livsglad gutt. Han hadde mye energi, og var definitivt midtpunktet på Holmlia skole, sier Haddy Jammeh til God morgen Norge.

STORT SAVN: Benjamin Hermansen var godt likt av alle på Holmlia, og savnet er stort. Foto: Illustrasjon: New Frame

- Han hadde også en veldig evne til å få alle til å føle seg inkludert og sett. Den evnen er det ikke mange som har. Selv om man ikke var hans næreste venn, så følte man at man var vennen hans da, fortsetter Beatriz Jaquotot.

De var begge barndomsvenner av Benjamin Hermansen. Holmlia-gutten som så alle skolekameratene sine for den de var, som tok seg tid til å prate med folk selv om han ikke kjente dem så godt, og som spredte godt humør rundt seg uansett hvor han gikk.

Men da han var 15 år gammel, ble Benjamin Hermansen drept av nynazister.

Følelsen av trygghet forsvant

Det er fredag 26. januar i 2001. Benjamin står og snakker med en kamerat utenfor butikken.

Plutselig stiger to menn ut av en bil og begynner å løpe mot dem. Holmlia-guttene prøver å løpe vekk, men Benjamin blir innhentet. Han blir knivstukket og drept.

Barndomsvennene til Benjamin husker det som om det skjedde i går.

– Vi mottok den beskjeden som et sjokk, det var nesten ikke til å tro. Man visste at faren var der ute, men nå var den plutselig rett utenfor døren din. Den følelsen av trygghet, og det å kunne kjenne seg igjen der man bor, den forsvant med en eneste gang, forteller Haddy.

Hun og Beatriz var selv 15 år gamle da det rasistisk motiverte drapet på Benjamin skjedde.

– Rasisme og nazisme var ikke en del av vårt miljø. Vi er jo en veldig multikulturell boble ute på Holmlia, men det var på en måte ikke noe vi opplevde der. Vi opplevde det alle andre steder. Men Holmlia var frisonen vår, der merket man det ikke, sier Beatriz om rasismen for 20 år siden.

Frykten vokste i ungdommene, og spørsmålene de satt igjen med var mange. Hvordan kunne dette skje med Benjamin? Kan dette også skje med meg eller vennene mine? Er det farlig for meg å være her nå?

– Vi står i dette her alene

Det rasistisk motiverte drapet rystet hele landet, og cirka 40.000 mennesker gikk i fakkeltog i Oslo for å vise sin avsky mot rasisme og for å minnes Benjamin Hermansen.

All medias søkelys og alle landets øyne var rettet mot Holmlia. Plutselig måtte ungdommen svare på store spørsmål som hvordan man løser rasisme i Norge.

– Det var kanskje det vi synes var vanskelig da. Vi gikk fra å være i fred, til plutselig å ha hele landets øyne på oss. Vi tenkte: «Nå er det endelig noen som ser Holmlia og som ser utfordringene her. Hva vi trenger». Også bare forsvant det, sier Beatriz.

For like plutselig som medienes oppmerksomhet dukket opp, forsvant oppmerksomheten i tiden som fulgte, forteller venninnene.

– Da skjønte vi veldig fort at vi står i dette alene. Vi kan ikke regne med at det er politikere eller politiet som tar ansvaret nå, sier Beatriz.

– Det var også en følelse av skuffelse. Rett etter det skjedde, så var det 40.000 mennesker ute i gatene som gikk rundt og som hadde ryggen vår. Man følte at de passet på oss. Men til syvende og sist så var det bare oss, utdyper Haddy.

– Og det samme føler vi jo i dag, at man står litt alene i den kampen mot rasisme.

Fortsatt ikke i mål

Nå, 20 år senere, er minnet etter Benjamin fortsatt like sterkt. Barndomsvennene tenker på alt han selv ikke fikk oppleve, som det å fullføre videregående, finne den store kjærligheten og følge drømmene sine.

GLEM IKKE: På Holmlia står bysten av Benjamin, laget av Ivar Sjaastad, hvor alle som vil kan komme for å minnes Benjamin. Foto: Heiko Junge/NTB

20-årsmarkeringen, i regi av Benjamins Minnefond, er viktig både for å minnes Benjamin som mistet livet så altfor tidlig, men også for å huske på kampen mot rasismen som fortsatt må kjempes.

For fordommene lever fremdeles i samfunnet, og rasismen er noe begge venninnene har kjent på kroppen gjennom hele oppveksten. De mener rasismen har blitt verre med internett.

– Vi ser det i hvert kommentarfelt. Hver gang man er ute og sier ifra om dette her, så hører man: «Nå må dere slutte å være så hårsåre», «Dette er ikke et problem, det er bare i USA», og sånn har det egentlig vært hele tiden. At man ser litt bort utenfra Norge, sier Haddy, før hun fortsetter:

– Man får en litt sånn falsk følelse av at alt er greit her. Men det er tydelig at det ikke er det når ting fortsetter å skje, og har skjedd i over 20 år og lenge før det også.

Selv om minnemarkeringen i år er digital på grunn av koronapandemien, håper venninnene at de som kan blir med å minnes Benjamin, og skaper engasjement rundt kampen mot rasisme.

– Det som er viktig for oss er jo at det ikke bare er i dag, at i dag skal det være masse fokus på Benjamin og på rasisme. Også er vi på en måte tilbake til start i morgen da. Så vi håper at dette blir et engasjement som varer, sier Beatriz.

De håper alle kan være med i kampen mot rasisme, slik at Benjamins skjebne ikke skal skje med noen andre i fremtiden.