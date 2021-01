Vålerenga henter tidligere Bodø/Glimt-helt

Amor Layouni er klar for Vålerenga.

Det melder klubben selv mandag kveld. Han har signert en treårskontrakt med Oslo-klubben.

- Jeg er veldig glad for å endelig være på plass i Vålerenga, og nå kan supporterne forvente seg kaos på kanten, sier Layouni i en pressemelding.

Den tunisiske landslagsspilleren herjet tidvis for Bodø/Glimt i Eliteserien for to sesonger siden. Layouni rakk å score ti mål på 21 kamper fra sin kantrolle før han ble solgt til den egyptiske klubben Pyramids FC på tampen av 2019-sesongen.

Der har han slitt med manglende tillit. Overfor VG avslører 28-åringen at han også fikk et tilbud fra gamleklubben, men at det var altfor dårlig.

– Det finnes visse mennesker i klubben som jeg har noen problemer med. Jeg har prøvd å komme over det, men de motarbeider det. Og skal de holde på sånn, så jeg ingen grunn til engang å tenke på Glimt, så lenge de menneskene finnes der.

– Tilbudet Glimt ga meg, var bare en hån etter alle pengene jeg har tjent inn for dem, sier Layouni til avisen.

Det er lenge vært kjent at Dag-Eilev Fagermo har ønsket å forsterke laget med svensk-tunisieren. Nå har han endelig fått avtalen i boks.

- Han har en enorm kraft, er hurtig og passer perfekt inn som kantspiller i vårt 4-3-3-system. Vi vet godt hva vi får etter å ha scoutet Amor i lang tid. og er naturligvis meget godt fornøyd med at avtalen nå er i boks, sier Fagermo til VIFs egen nettside.