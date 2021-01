Familien på seks i lockdown for andre gang: – Kom plutselig veldig nært

To på hjemmekontor, to på hjemmeskole og to i hjemmebarnehage. Det er ikke bare bare for familien på seks å få hverdagen til å gå rundt.

– Vi må jo bare gjøre det beste vi kan. Jeg står opp sånn i halv seks-tiden for å jobbe, og så våkner resten i 7-tiden. Så da får jeg i hvert fall gjort litt før kaoset begynner, forteller pappa Morten Ellingsen, som også er leder for Nordre Follo Arbeiderparti.

Mandag kveld bekreftet kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold i Nordre Follo at de hadde påvist hele 40 nye tilfeller av det muterte viruset. Tirsdag ble ytterligere fire nye tilfeller påvist, og kommunen venter fortsatt på rundt 100 prøvesvar.

LIV OG RØRE: Det er full fart fra morgen til kveld hos familien på seks. Foto: Privat

Bor midt i episenteret

Når det meste er nedstengt, blir arbeidsoppgavene flere – selv for familien som er vant til å være mange.

– Det å prøve å få en andreklassing til å gjøre oppgaver, det krever jo en-til-en. Det samme gjelder førsteklassingen. Og så har vi jo to toåringer som er på hjemmebarnehage, så der er det også mye liv og røre, sier Ellingsen.

Familien har tidligere følt seg heldige som ikke har vært utsatt for koronasmitte, men nå bor de midt i selve episenteret.

– Plutselig smalt det veldig tett på, og det er ikke mange meterne bort til det eldresenteret her. Så plutselig kom det veldig nært, forteller Ellingsen.

HJEMMESKOLE: Ellinor (6) og Ingrid (7) får hjelp av mamma og pappa til å gjøre skolearbeidet. Foto: Privat

– Liten tankevekker

Morten sier familien nærmest har ventet på at smitten skal nå enten skolen eller barnehagen.

– Det er jo litt ekstra skummelt når det er så tett på, at det kan være folk vi kjenner eller på skolen, og at det kan være i denne barnehagen. Så det er en liten tankevekker, sier Ellingsen.

Nå er håpet at barna snart skal få tilbake sin litt mer normale hverdag.

YNGST: Tvillingene Signe og Sunniva (2) får mye tid med familien om dagen. Foto: Privat

– De tåler at trening og fritidsaktiviteter ryker, men akkurat skole og barnehage har de veldig stor glede av. Så det jeg ønsker meg mest, er at vi får kontroll nok til å åpne skoler og barnehager igjen, forteller Ellingsen.

– Vi voksne klarer oss fint, men vi merker at barna begynner å bli ganske lei, legger han til.

Glad for å være flere

Familien tenker ekstra mye på dem som er alene eller er i risikogruppen, og ikke har en like mange å tilbringe tiden med.

– Vi ser jo folk hver eneste dag og har kanskje behov for å være alene, men for de som er alene er sånne nedstengninger som dette her tøffe, sier Ellingsen.

Han er veldig glad for at han har en god familie rundt seg.

– Det har jeg jo til vanlig også, men jeg er ekstra glad for det akkurat nå, sier han.