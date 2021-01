Pål fikk nei i sykehusdøra – da måtte paret tenkte kreativt

Bare noen timer etter at Nordre Follo kommune stengte ned på fredag, som følge av utbruddet av den engelske mutasjonen av koronaviruset, begynte Katharina Stark fødselen.

Fikk nei i døra

Sammen med samboeren Pål Røe Larsen satte de seg i bilen, og kjørte til Ahus, som planlagt. Men det som ikke gikk som ventet var beskjeden Larsen fikk i døra: Han fikk ikke være med inn.

FØRSTE MØTE: På utsiden av Ahus fikk Pål RØe Larsen for første gang møte sin nyfødte sønn. Faren fikk ikke være med inn som følge av koronatiltakene. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Årsaken var at paret bor i Nordre Follo. Som følge av at den britiske koronamutasjonen ble oppdaget der har det blitt innført strenge restriksjoner på store deler av Østlandet.

Fra kjøkkenbenken

For å overvære sønnens fødsel måtte han rett og slett finne seg en annen løsning. Til slutt landet paret på at Larsen skulle følge fødselen fra kjøkkenbenken.

– Det var litt nedtur å sitte på kjøkkenet hele natta, men heldigvis har vi moderne teknologi til hjelp, sier Larsen til TV 2.

FORNØYD FAMILIE: Sammen med det nye medlemmet ble familien gjenforent, to dager etter planen. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

De landet til slutt på at Larsen skulle følge samboerens fødsel via FaceTime-appen. Det gikk så som så: Starks telefon gikk blant annet i svart underveis i fødselen, da på grunn av varmen. Heldigvis fikk de god hjelp av jordmødrene, som ringte opp Larsen på egen telefon.

– Det var jo ikke en ideell situasjon. Men jordmødrene og sykepleierne var fantastiske, opplyser Larsen, og legger til at han fikk foreviget fødselen gjennom en rekke skjermdumper.

– Har ingenting å klage på

To dager etter den opprinnelige planen ble familien, bestående av Stark, Larsen, datteren deres Amalie (2,5 år), samt den nyfødte sønnen som per nå har fått klengenavnet «lillebror», samlet, da på utsiden av sykehuset. Det er fortsatt besøksforbud der inne.

Til tross for for en litt vel komplisert opplevelse, opplyser Stark at hun ikke har noe å klage over.

– Det var ikke helt topp å ha Pål så langt borte. Men jeg er glad for at det gikk bra, og jeg har ingenting å klage på, sier hun.

– Nå gleder vi oss bare til å komme hjem og være sammen på ekte, følger Larsen opp.