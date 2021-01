TV 2-ekspert håper Arteta vil satse på Ødegaard i ny rolle

Kun detaljer gjenstår før Martin Ødegaard presenteres som Arsenal-spiller, i første omgang på lån ut sesongen fra Real Madrid.

Verken Arsenal eller Ødegaard har hatt en god sesong til nå, og slik sett virker overgangen logisk: Premier League-klubben trenger forsterkninger og 22-åringen fra Drammen trenger spilletid.

Men hvordan passer egentlig Ødegaard inn i systemet til Arsenal-manager Mikel Arteta?

Vil ha ham ved siden av Partey

I den ferskeste episoden av TV 2s Premier League-podkast lanserer TV 2-ekspert Erik Huseklepp en helt ny rolle for Ødegaard på sentral midtbane.

ENGELSK FOTBALL: Erik Huseklepp har selv spilt i Championship. Foto: BILDBYRÅN

– Det jeg synes hadde vært interessant, er hvis de hadde turt å bruke ham ved siden av Thomas Partey. Han er en leder, men har vært mye skadet. Han er en kjempespiller og en skikkelig fysisk og robust midtbanespiller.

– Men jeg er litt tvilende til om de tør å bruke Ødegaard ved siden av ham. Derfor er jeg også usikker på hvor de skal få plass til ham.

De siste kampene har unggutten Emile Smith-Rowe med bravur tatt sjansen i en fremskutt rolle bak spissen, og det er nok først og fremst her Ødegaard også er tiltenkt en rolle. Men Huseklepp mener Arteta kan få problemer med å finne plass til den norske landslagsspilleren.

– Det er ingen tvil om at Martin Ødegaard er en fantastisk spiller, men grunnen til at jeg er litt usikker på Arsenal, er at jeg ikke ser hvor det er ideelt å bruke ham. Real Madrid la om systemet sitt til 4-2-3-1 i begynnelsen av sesongen for at Ødegaard skulle ligge i den offensive rollen. Da spilte de ofte med at han lå bak Benzema. Det fungerte ikke, og han fant ikke helt rollen sin, sier den tidligere Portsmouth- og Birmingham-proffen i TV 2s podkast.

– Kan ikke gjøre som i Real Sociedad

En plass Martin Ødegaard virkelig fant seg til rette, var i San Sebastian og på midtbanen til Real Sociedad. 22-åringen hadde et til tider svært vellykket låneopphold i den baskiske strandbyen forrige sesong. Men Huseklepp advarer dem som tror at nordmannen kan emulere det han gjorde i La Real.

– Det jeg tror mange glemmer, er at da han var i Real Sociedad, så slo han så godt til at han fikk lov til å diktere veldig mye. Han hadde veldig frie tøyler.

– Han fikk lov å gå opp i banen og være med i angrepene som en tier, men han kunne også like gjerne komme ned og hente ballen og sette i gang angrep. Det tror jeg ikke at han får lov til i Arsenal.

Vil uansett være god lærdom

Tidligere Southampton-proff Jo Tessem gjester også ukens podkast. Han har lang fartstid bak seg i Premier League, og er også noe skeptisk til om Arsenal og Martin Ødegaard er en perfekt match. Men moldenseren er ikke i tvil om at låneoppholdet vil være svært god lærdom for Real Madrid-eiendommen.

– Arsenal spiller på en veldig komplisert måte, så jeg er litt usikker på om han er riktig person for deres del. Men for Martins del så tror jeg at han gjør et bra valg. Her har han mulighet til å lære seg å spille i en supertøff liga som er helt annerledes enn i Spania. Det er lærdom som er viktig å ta med seg for en spiller i hans alder. Han må være litt egoistisk.

– Problemet er at jeg tror at Arsenal har en manager som sitter veldig utrygt. Det er nok ikke mange tap som skal til før han ryker, og da kan det hende at den vanskelige situasjonen, som det er å komme på lån, blir enda vanskeligere.