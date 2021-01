Avtalte møte for å selge stjålet bunad – så gikk det skeis for tyvene

Mandag kveld opplyser Oslo politidistrikt at de har pågrepet to personer, en mann og en kvinne, i Platous gate.

De hadde lagt ut en stjålet bunad for salg på Finn.no, og hadde møtt opp for å selge denne til en kvinne. Men det var én ting de ikke visste om personen som forsøkte å selge den:

#Oslo. Politiet har pågrepet to personer i Platous gate. De hadde lagt ut en stjålet bunad på https://t.co/3321CU2Kfo og avtalt møte med kjøper, uvitende om at dette var en venninne av bunadseieren. Politiet møtte opp og tok kontroll på bunaden, den tilbakeføres en lykkelig eier. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) January 25, 2021

Stammer trolig fra innbrudd

Kvinnen de hadde avtalt å møte var en venninne av eieren av bunaden.

Ifølge operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt ble bunaden stjålet under et innbrudd sent i fjor. Kvinnen som fikk den frastjålet oppdaget etter hvert at den lå ute for salg på Finn.no, og venninnen tok så kontakt med dem.

– Så ringte de oss, og fortalte hva de hadde gjort. Vi i politiet tok da kontakt med venninnen, sier Lie.



Da tyvene møtte opp for å selge den ble de møtt av sivilt politi.

Helerisiktet

– De skjønte nok ikke hva som skjedde før de var tatt kontroll på, sier Lie.



Ifølge operasjonslederen lå bunaden ute for salg for noe over 30.000 kroner. Den reelle verdien skal være langt høyere.

Det er usikkert hvilken straffereaksjon de kan vente seg. Mannen og kvinnen er siktet for heleri.

Bunaden er ifølge politiet tilbakeført til det de beskriver som en lykkelig eier.