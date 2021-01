VIF-krise før historisk kamp – vurderer drastiske tiltak

Søndag 7. februar skal Vålerenga etter planen spille sin første Champions League kamp noensinne.

Men oppladningen til 16-delsfinalen mot Brøndby har vært alt annet enn optimal for cup- og seriemesterne.

– Status akkurat nå er at vi ikke får trent og ikke får forberedt oss. Så per nå ser det dårlig ut, sier sportssjef i Vålerenga Eli Landsem til TV 2.

Lørdag vedtok Norges Fotballforbund stopp for fellestreninger og treningskamper ut januar måned for de tre øverste nivåene for menn, og to øverste for kvinner.

HEMMENDE: Sigrid Heien Hansen håper at laget får trent før utslagskampen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Dermed er det ikke sikkert at laget får trent sammen før storoppgjøret.

– Det er jo veldig hemmende. Vi har jo nesten ikke spilt sammen på over en måned. Om vi i det hele tatt får økter sammen før kampen vet vi jo ikke, så det er klart at det påvirker oss, forteller Vålerenga-spiller Sigrid Heien Hansen.

– Hvis vi ikke får trent fotball i det hele tatt, så er det vanskelig å spille en kamp. Så vi er nødt til å få trent, understreker Landsem.

Vurderer full isolasjon

Klubben ser nå på alle muligheter for å få kunne trent sammen. Landsem forteller at de undersøker muligheten for å få alle spillerne bosatt på et hotell, slik at de blir en egen kohort.

– Vi er ikke i mål med noe, men det innebærer at vi må hente de spillerne som bor med andre inn på hotell og isolere dem, forklarer sportssjefen.

Hun understreker at dette ikke er noe de har fått godkjennelse for ennå, verken fra spillere eller myndighetene.

– Det er kjempedrastisk og det er store innhogg i økonomi, så poenget er å finne ut om det er gjennomførbart met tanke på regler og spillere, sier Landsem.

Heien Hansen ble overrasket da TV 2 fortalte henne at klubben ser på hotellisolasjon som et alternativ.

– Det er første gang jeg hører om den løsningen. Fotball er jobben vår, og jeg vil spille så mye jeg kan. Så hvis det blir løsnignen, så sier jeg ja til det, sier VIF-spilleren.

Kan knapt stille lag

Etter planen skulle 16-delsfinalen vært spilt i desember, men på grunn av koronasmitte i Brøndby-troppen ble kampen utsatt frem til februar.4

Vålerenga måtte registrere spillere til oppgjøret før den opprinnelige kampdatoen. Og i etterkant har de mistet flere nøkkelspillere. Blant annet kaptein Sherida Spitse, og toppscorer Ajara Njoya.

Problemet er at de ikke får mulighet til å registrere erstatterne Elise Thorsnes, Amanda Andradóttir, Ylinn Tennebø og Camilla Huseby før 25. februar.

FORLATT: Vålerenga-kaptein Sherida Spitse forlot klubben i 2020 til fordel for nederlandske Ajax. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Vi får ikke lov til å melde inn nye spillere i Champions League. Så vi har 14 utespillere og 2 keepere som er disponible. Det er ikke tatt høyde for en koronapandemi i reglene, og de vil ikke gi dispensasjon, forteller Landsem.

– Hva skjer hvis dere får fem skader nå da?

– Da må vi spille med færre på banen, så det er en tøff inngang her, men vi skal ta det.