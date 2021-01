Utbruddet av den engelske koronavirusmutasjonen i Nordre Follo har fått store konsekvenser på Østlandet, og det er innført svært strenge tiltak i 25 kommuner i regionen for å slå ned smitten.

Sent mandag ettermiddag meldte Nordre Follo kommune om en dramatisk oppgang i antall bekreftede tilfeller av det muterte viruset, og det er så langt registrert 65 tilfeller.

Strenge tiltak

Til TV 2 sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), at han følger situasjonen spent. Kommunen har hatt svært strenge smittevernregler siden 9. november, som ble ytterligere forsterket 23. januar.

Blant annet er alle butikker, foruten matbutikker, apotek, bensinstasjoner og dyrematbutikker stengt, og av serveringssteder er det kun take-away som er lov. Mandag ble det også innført rødt nivå i barnehager og barneskole.

– Håpte på gradvis åpning

Til TV 2 sier Johansen at de har denne uken, og muligens inn i neste, på å finne svar om Oslo sitter i samme situasjon som Nordre Follo:

– Vi har god kontroll på situasjonen, og hadde håpet på en gradvis åpning av byen, så har dette kommet. Vi har denne uken på å finne ut om det muterte viruset nå er vilt i Oslo også, sier han til TV 2.

Sammenligner med Irland

– Smittetallene i Oslo er bedre nå enn de har vært den siste tiden, og vi vet ikke om virusmutasjonen har spredt seg her. Var det da litt tidlig å stramme såpass mye inn allerede nå?

– Jeg tror vi har denne tiden til å gjøre det. Vi har denne uken og neste. Hvis vi venter uten å vite om den er her, og hadde åpnet opp, så er jeg redd vi hadde fått irske tilstander, sier Johansen.

Han viser til at Irland lettet på en rekke smitteverntiltak før jul, og deretter fikk en «smittetsunami». Johansen skisserer hva han mener må skje om en igjen skal få til den gradvise gjenåpningen han ser for seg:

– Nå er det en kamp mot klokka. Vi må slå ned viruset, redusere den andre smitten og få vaksinert. Det er det som må til for å starte en gradvis gjenåpning av hovedstaden.

Mandag kveld opplyser Oslo kommune til TV 2 at det ikke er registrert nye tilfeller av den britiske mutasjonen siden fredag, og totaltallet er fortsatt 20, hvorav tre av tilfellene stammer fra andre kommuner.

– Bekymret

Han forteller at det viktigste for dem er å få økt analysekapasiteten for å finne ut omfanget av det muterte viruset.

– Dette er årsaken til at vi har denne drastiske nedstengingen nå.

Johansen forteller at han er bekymret for hva som kan skje:

– Ekspertene sier at vi har grunn til å være bekymret, og det er klart at jeg blir bekymret når ekspertene er bekymret. Derfor er jeg så opptatt av at vi raskest mulig finner ut av dette og raskest mulig får svar på de testene som er sendt inn, for å få vite om det britiske muterte viruset også herjer her i byen, sier han.