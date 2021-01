Norges «marerittmotstander» venter i kvartfinalen: – Må spille vår desidert beste kamp

Spania-Ungarn 36-28

De regjerende europamesterne Spania ble som ventet for sterke for Ungarn. Før avkast var det allerede avklart at vinneren ville møte Norge mens taperen ville møte Frankrike.

Kvartfinalen spilles onsdag.

Ungarn sparte nøkkelspillere

Spanjolene gikk hardt til verks mot madjarene og ledet 21-14 til pause. Og i andre omgang fortsatte de å hamre løs på et for anledningen reservepreget ungarsk lag. Til slutt vant spanjolene med åtte mål.

– Dette var en oppvisning av Spania. Ingen tvil om det. Samtidig så vi ikke et ungarsk lag som løp sokkene av seg for å vinne gruppen. De sparte en rekke nøkkelspillere og ønsket tydelig å ha freshe spillere til en kvartfinalekamp mot Frankrike, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

For de norske håndballgutta har Spania med årene seilet opp som en skikkelig marerittmotstander. Norge har ikke slått Spania på 17 (!) kamper. Siden 1997 har Norge tapt 16 ganger og spilt én uavgjort mot spanjolene.

– Må spille vår desidert beste kamp hittil

TV 2s ekspert Bent Svele legger ikke skjul på at dette blir Norges tøffeste test hittil i mesterskapet.

– De er et svært godt håndballag. De har stor erfaring og ikke minst stor bredde. Den som har spilt mest har omtrent spilt femti prosent av mesterskapet. De roterer mye i troppen, og har veldig mye rutine. Det er mye fysikk og smartness i det spanske laget.

– Dette blir en tøff utfordring. Vi må treffe på det meste og gjøre vår desidert beste kamp hittil i mesterskapet om skal vi hamle opp med dem, konkluderer Svele.

Spania vant EM i fjor og har ikke tapt en kamp på to år, men viste likevel svakhetstegn i VM-premieren da de spilte uavgjort mot Brasil.

– Jeg tror ikke Norge er noen drømmemotstander for Spania, heller. Så det er ikke en kamp som er tapt på forhånd. Norge føler seg i god form og har den selvtilliten og det som kreves til å stupe ut i det som kommer. Vi har nærmet oss Spania de siste årene, og tapt marginalt.

– For å ta dem må vi stå imot defensivt og ha et godt målvaktsspill slik at vi kan gjøre det vi er best i verden på: Kontre med stor fart.

– Vet vi står overfor en formidabel oppgave

Christian O'Sullivan har stor respekt for onsdagens motstander.

– Det er et av de tøffeste lagene vi kunne få. Men slik er det i en VM-kvartfinale. Spania er en av favorittene til å vinne dette mesterskapet, så vi kunne ikke bedt om så mye tøffere motstand, sier bakspilleren til TV 2.

– De har ekstrem god dekning på hver posisjon, og spillerne spiller i de best beste klubbene i Europa. Det er et vanskelig lag å slå. De er ekstremt gode i forsvar, og har kanskje to av de beste målvaktene i dette mesterskapet, sammen med Danmark.

KLAR: Christian O'Sullivan mener Norge står overfor en formidabel oppgave onsdag. Foto: Anne-christine Poujoulat / Pool

Bundesliga-proffen var selv seks år sist Norge slo Spania.

– Det jeg tenker på er at de siste gangene vi har møtt dem, har det vært veldig jevnt. Vi skal gjøre alt vi kan for å bli kvitt det spøkelset. Vi vet at vi står overfor en formidabel oppgave.

Sander Sagosen uttalte før kvartfinalemotstanderen var klar at han ikke fryktet fjorårets europamestere.

– Det er lenge siden jeg har spilt mot Spania. De er et godt lag og har ekstremt mange gode spillere, men på en annen side synes jeg vi ser bra ut og kan matche det Spania-laget veldig fint. Nå har vi endelig alt i våre egne hender og jeg gleder meg til å spille kvartfinale, sier Sagosen til TV 2.