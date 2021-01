Nakstad: – Vi må være forberedt på utbrudd andre steder i landet

Mandag ettermiddag meldte Nordre Follo om ytterligere 40 bekreftede tilfeller av det muterte viruset. Totalt har det blitt påvist 65 tilfeller av den britiske varianten i kommunen.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forteller at han ikke er overrasket.

– Det er egentlig som forventet. Vi har visst at det har vært klynger av smitte, og vi har ventet på mange prøveresultater. Spørsmålet nå er om tilfellene er begrenset eller om det ha dukket opp nye smitteklynger, som tegn på at det har spredt seg, sier Nakstad.

Nordre Follo opplyser til TV 2 at de vil kalle inn til pressekonferanse om situasjonen tirsdag formiddag.

Utfordrende arbeid

Nakstad sier at utbruddet i kommunen allerede har pågått en stund, og at det gjør det vanskelig å kartlegge.

Det muterte viruset fra Storbritannia har blitt anslått å være opptil 70 prosent mer smittsomt. Nakstad mener det ikke finnes nok studier på hvor vidt varianten er mer farlig.

– I Storbritannia har presset mot helsetjenesten vært enorm. Det kan ha andre forklaringer enn at viruset er farligere. At varianten kan gi litt mer alvorlig sykdom kan vi heller ikke utelukke, sier han.

Kan se utbrudd andre steder

Nakstad sier at de foreløpig ikke vet om viruset kan ha spredt seg til andre deler av Norge.

– Vi vet ikke. Vi vet at det har vært et 30-talls tilfeller hvor enkeltpersoner har reist inn til Norge med viruset. Det har blitt oppdaget mens de var i karantene og har ikke medført smitteutbrudd, sier han.

Han sier at spørsmålet nå er om utbruddet Nordre Follo har spredt seg til andre deler av landet.

– Vi må være forberedt på utbrudd andre steder i landet de neste ukene og månedene, sier han.

Vurderer muligheten for å vaksinere

Av 250 prøver har 65 vært positive for det muterte viruset i Nordre Follo.

Heller ikke Are Berg ved FHI sier at han er overrasket.

– Spørsmålet er hvor spredt tilfellene er, hvor utbredt og om vi kan lokalisere smitten, sier han.

Både Oslo og Nordre Follo har tatt til orde for at de ønsker å bli prioritert i vaksinekøen etter at det muterte viruset ble påvist.

– Hvor aktuelt er det å endre strategi for vaksineringen nå?

– Det har vært en mulighet som vi har drøftet hele veien. Vi jobber med å vurdere om det er et hensiktsmessig tiltak. Vurderingen blir gjort forløpende, samtidig som vi jobber med å få oversikt over smittesituasjonen, sier han.

Berg forteller at FHI vil bruke uka for å vurdere omfanget.

– Vaksinasjon er et saktevirkende tiltak, så det er ikke gitt at det endrer mye på situasjonen her og nå. Det kan gi en økt beskyttelse for de som er utsatte i områdene som er berørt.

– Hvis det kan gi økt beskyttelse for de som er utsatte, da haster det vel mer?

– Det er viktig at vi treffer de viktigste områdene. Vi har knapt med vaksiner. Tar vi det fra ett sted, så vet vi ikke sikkert hvordan det påvirker andre steder som risikerer et utbrudd senere, sier Berg.

Forventer flere tilfeller

FHI opplyser at de fleste tilfellene kan knyttes til kjente smitteveier.

– Det er enkelte tilfeller som per nå ikke har kjent tilknytning til utbruddet, og vi jobber spesielt med å bistå i smittesporingen av disse, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Det er ventet at kommunen vil finne flere tilfeller med den engelske varianten, siden den er mer smittsom.

– De nye 40 tilfellene endrer foreløpig ikke vår vurdering av alvorligheten i situasjonen. Men vi er nå spesielt årvåkne for tilfeller som ikke er knyttet til et kjent utbrudd eller smitteveier, sier hun.

Uoversiktlig situasjon

Nordre Follo kommune har i etterkant av at den muterte smitten ble kjent sendt alle koronaprøver fra og med 15. desember inn til analyser.

Torsdag ettermiddag hadde ytterligere 40 testet positivt.

– Her skjer ting ganske raskt. Vi har akkurat fått inn melding om at 40 til av våre tilfeller er av den engelske varianten. Så situasjonen har endret seg betraktelig, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold til TV 2.

Hun opplyser at det er ventet flere tilfeller i den kjente smitteklyngen i kommunen.