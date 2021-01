Kine og Anniken sin hemmelighet: – Jeg fikk så dårlig samvittighet

Vi er inne i tredje uken på «Farmen kjendis», og deltagerne begynner å merke lengselen etter moderne produkter. Når Kine Olsen og Anniken Jørgensen gjester God kveld Norge får de spørsmål om hva de savnet mest:

– Null leppepomade, sier de nærmest samstemt.

Men så viser det seg at de faktisk hadde leppepomade.

– Jeg stjal med meg leppepomade, avslører Olsen.

– Vi har egentlig ikke lov til å ha med oss noen ting, men vi som har medisiner får en medisinpose før vi går inn. Da tok jeg en leppepomade og la oppi.

Men da produksjonen kom for å pakke sammen med deltagerne ble hun nervøs.

– Jeg var så redd for at han skulle finne det, så jeg hadde gjemt masse leppepomade rundt omkring på hotellrommet. Inni putetrekket for eksempel, ler cheerleaderen.

JOBBER PÅ: Man trenger noen karameller mellom slagene på Farmen Foto: Alex Iversen

Gjemte karameller

Denne uken blir Olsen og Jørgensen satt til å lage konfekt, og det spørs om det var et sjakktrekk av storbonde Eli Kari Gjengedal.

– Hm, kan vi si det? Dette vet jo ikke de andre deltagerne, de blir sikkert dritsure, sier Jørgensen og ser på Olsen.

De tar sjansen på å komme med sjokkavsløringen.

– Vi gjemte karameller og slikt i veggene, som vi spiste gjennom hele oppholdet. Vi ga det ikke til noen andre. Det har jeg dårlig samvittighet for egentlig, innrømmer Jørgensen.

Jentene forteller hva de sa til de andre deltagerne, da de egentlig skulle ut å spise søtsaker.

– «Vi skal bare gå å hente litt havre, vi», eller at vi skulle til kverna og male. Da spiste vi egentlig karameller, sier Olsen.

– Vi var så redde for å bli tatt, og vi hadde gjemt det på en låve. Vi skal egentlig ha med kamera når vi gjør slike ting, men det er veldig mistenkelig om vi drar med oss kamera på låven når det egentlig ikke er noe som skjer der. Så vi snek oss rundt for å spise karameller i veggene.

FLØTEPUS: Anniken fikk litt dårlig samvittighet for at de andre ikke fikk smake på karamellene. Foto: Espen Solli

Poteter for å overleve

Jørgensen påpeker hvor sultne de var til enhver tid.

– Jeg kan ikke forklare hvor sulten man er hele tiden. Det er så spesielt, og det er vel det verste. Det å være uten mobil er egentlig deilig, og man blir kjent med seg selv, men det med å leve på potet.. Man er sulten hele tiden, jeg gikk rundt og tenkte på vin og reker hele tiden, sier hun.

– Poteter er det eneste vi fikk for ikke å sulte i hjel.

De to er også blitt oppmerksomme på en ting:

– Krydder er så undervurdert.