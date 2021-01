– Det suger å være eneste kvinne

Onsdag: Se Tata Steel Chess på TV 2 Sport 2 og Sumo fra kl. 13.45.

– I 2006 begynte vi med et engelsk kvinnelag og et engelsk mannelag. Det føltes litt kjipt. Fordi de reiste med British Airways, mens vi reiste med Ryanair, sier Houska til TV 2.

Som tenåring gjorde hun seg fortjent til tittelen internasjonal mester. Siden er hun også blitt kvinnelig stormester, samt vunnet det britiske mesterskapet for kvinner i sjakk hele ni ganger.

Likevel har 40 år gamle Houska opplevd å få ekle kommentarer mot seg når hun har spilt turneringer. Hun mener at kvinnemangelen i sjakk er et «seriøst problem».

– Folk sa til meg at «du kan ikke spille, jeg kommer til å slå deg fordi du er en kvinne». Den har jeg fått mange ganger, forteller hun.

– Da jeg var nummer 30 på kvinnelisten, da jeg var 19 år, hadde jeg folk i engelsk sjakk som sa til meg at «hvorfor synes du at du er bedre enn meg, og hvorfor synes du at du skal ha forhold for å spille sjakk?». Det suger.

Carlsen: – Mange vil holde det slik

Verdens klart beste spiller det siste tiåret, Magnus Carlsen, snakker om kvinnenes posisjon i sjakken i forbindelse med en gjennomgang av Netflix-suksessen «The Queen's Gambit».

Han mener at spesielt på steder hvor det har vært få kvinner som har spilt sjakk, er det en tendens til at de ikke føler seg så velkomne.

– Det har vært mannsdominert i lang tid. Og jeg tror at mange menn vil holde det slik, sier Carlsen i gjennomgangen.

Magnus Carlsen under Norway Chess-turneringen i høst. Foto: Carina Johansen

Han er klar på at jenter er akkurat like god til å spille sjakk som gutter.

– Ubalansen kommer delvis litt senere. Det er antageligvis også litt fordi foreldre pusher gutter mer mot sjakk enn kanskje jenters foreldre. De vil ikke pushe dem mot sjakken fordi de tenker at det er et miljø som ikke vil være bra, spekulerer Carlsen.

– Jeg tenker at det definitivt er mye å jobbe med der. I prinsippet bør forutsetningene være veldig like. Dessverre har det ikke gått den veien i det hele tatt, fortsetter verdenseneren.

– Suger å være eneste kvinne

I Netflix-suksessen følger man unge Beth Harmon på hennes vei mot sjakktoppen. Slik Houska beskriver, får også hun kjenne på hvordan det er å være eneste kvinne i en mannsdominert sport.

– Jeg må innrømme at det suger å være eneste kvinne på en turnering, sier Houska.

– Det er dårlig som hobby, dårlig som sport og dårlig som profesjonell. Jeg vil gjerne at flere og flere kvinner skal spille sjakk. Det er det beste som kan skje for sjakkverdenen, slår hun fast.

Hou Yifan er i øyeblikket den beste kvinnelige spilleren i verden. Hun er nummer 88 på rankingen. Foto: Pavlo Palamarchuk

For at det skal skje, mener Houska at kvinnene er nødt til å ha forbundene i ryggen. Hun tar til orde for flere turneringer kun for kvinner, samt at det bør sendes lag til hvert sjakk-OL og EM.

Maud Rødsmoen er enig. I tillegg til å være sjakkekspert for TV 2, er hun en del av «Jenteutvalget» i Ungdommens Sjakkforbund.

– Det forbundene kan gjøre, er å gjøre det enda mer attraktivt å være med på disse kvinnelagene og den type aktivitet. Og at man har noen tydelige forbilder, mener Rødsmoen.

– Siden det er så få kvinner, blir det naturligvis veldig få i verdenstoppen. Mangel på forbilder føler jeg er et veldig stort problem, fortsetter hun.

Deltakerrekord

President i Norges Sjakkforbund, Morten L. Madsen, forsikrer om at det jobbes godt fra øverste hold for å få flere kvinner med i sjakken.

– Vi gjør relativt mye forskjellig. Det gjennomføres mange tiltak av forbundet, men også i privatregi. Kvinneandelen er prosentvis lav over hele verden, men det er noen som klarer å ha et høyere tall enn Norge, erkjenner Madsen.

Under forrige NM for kvinner i Bergen, ble det satt deltakerrekord. Der lokket de med billett til VM i hurtig- og lynsjakk til vinneren av eliteklassen.

Samtidig øker medlemsandelen i Norges Sjakkforbund. Ifølge ham var veksten fra 2018 til 2019 fra 4,8 til 5,7 prosent, en relativ vekst på cirka 20 prosent flere kvinner.

– Det var en vekst som var bra. Vi har for eksempel satsingen på landslagene, som er likestilte. På kvinnelagene og åpen klasse som det heter, satser vi likt. Det er beskjedne summer, men vi har selvsagt valgt å prioritere det på likt nivå, tross skjevhetene i medlemsgrunnlaget, understreker han.

