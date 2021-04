Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei Benny! Jeg lurer på om såkalte spacere er lovlig å montere på bilen min? En Audi A4 TSI, fra 2008.

De er ca. 6- 7 mm. tykke. Er det trygt å kjøre med disse?

En bil ser med en gang litt mer «bøs» ut når hjulene fyller hjulhusene litt mer enn originalt. Noen annen funksjon har de strengt tatt ikke for oss alminnelige bilister.

Man har lov til å øke sporvidden med inntil 15 millimeter. Det vil si 7,5 millimeter på hver side. Dette gjelder om hjulet går fritt og ikke tar borti noe med maksimalt svingutslag og/eller nedfjæring. Det spørsmålet dukker ofte opp i forbindelse med bytte av felger.

Spacere finnes i mange ulike varianter, fra mange ulike produsenter. Det starter med helt enkle metallskiver med ovale hull for mest mulig universal bruk.

De finnes også som mer solide bolt on-kit fra seriøse leverandører, hvor de festes med de originale hjulboltene og spacerene har andre bolter for innfesting av hjulet.

Noen biler har dette også originalt, slik som for eksempel eldre Porsche 911. Da er det selvfølgelig lov.

Det desidert verste jeg har sett var en fyr som bare hadde tredd på tre-fire store stoppskiver på hjulboltene og skrudd på hjulene igjen. Ikke veldig smart ...

Spacere finnes i mange varianter. Den til venstre er en typisk universal greie og neppe noe man får godkjent. Den til høyre er av typen som boltes til hjulnavet

Når det gjelder ettermontering av spacere sier kjøretøyforskriften dette: Det må ikke brukes mellomlegg/plate/«spacer» som øker sporvidden med mindre kjøretøyfabrikanten har tillatt dette eller det foreligger dokumentasjon.

Det kan altså være lovlig, men du må da ha dokumentasjon fra fabrikant. Du bør også vise bilen, slik at du får dette inn i vognkortet. Da slipper man kjedelige diskusjoner i etterkant på EU-kontroll eller om man blir stoppet i trafikk-kontroll. For tro meg – her har det vært, og kommer det til å bli, diskusjoner framover.

Skal det bli noe greie på dette, må man altså ta jobben med å lete opp et godkjent sett, samt sørge for å få nødvendig dokumentasjon. Man må rett og slett legge litt jobb i det. Da kan man også få godkjent sporviddeøkning utover de anbefalte og generelle 15 millimeterne.

Vil man ikke ta den jobben, er det bare å la være. Det er rett og slett ikke smart å gjøre dette om man ikke gjør det skikkelig. I verste fall får man en trafikkfarlig bil.

