Tid for hjem fant 150 år gammel skatt i taket

Da Tid for hjem startet oppussingen var rommet mørkerødt. Veggene hadde malingsstrie, taket var krakelert og gulvet var så slitt at man fikk flis av å gå barfot. Huseierne ønsket å få satt rommet i bedre stand, men de ville gjerne at man skulle beholde det som kunne brukes.

– Det er blitt et mye mer sosialt rom nå. Tidligere brukte vi rommet omtrent bare til måltider, men med dagseng og arbeidspult er det nå stort sett folk her hele tiden. Pulten i bokhyllen er storveis, den fungerer nå som hjemmekontor. Nyttig i disse dager, sier huseier Jan Kåre Lotsberg (47).

– Vi er veldig fornøyd med at stoler og bord ble gjenbrukt. Gulvet ble kjempefint som nyslipt og lakket. Vi skal faktisk i gang med å slipe stuegulvet denne uken, forteller Jan Kåre videre.

FØR: Spisebord og furuhylle var de eneste møblene i rommet. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer ETTER: Dagseng har fått plass der bokhyllen stod. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer FØR: Veggene bestod av rødmalt malingsstrie. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer ETTER: Helsparklete vegger har fått nye farger. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer FØR: Maligen var delvis fjernet fra de doble dørene. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer ETTER: Nymalte dører og plassbygget hylle på hele veggen. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer FØR: Hvitmalt murvegg ved den gamle etasjeovnen. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer ETTER: Murveggen malt in i samme farge som de andre veggene. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer

Slik har familien det i dag

Det har gått noen måneder siden Tid for hjem pusset opp spisestuen, og familien kan fortelle at de trives i rommet og bruker det mye. Men noen forandringer har de gjort.

– Det langflossede teppet under spisebordet viste seg å ikke være særlig praktisk, så det forsvant fort ut. Det samme gjorde den store urnen med tørkede blomster. Og den grønne fikenplanten – den viste seg å være litt for sær for våre kunnskaper om stell, så den ble gitt bort til et bedre hjem, forklarer huseieren Jan Kåre.

Ellers har ikke familien planer om større forandringer.

– Dette rommet er nå det fineste vi har i leiligheten, og selv om vi nok ikke ville valgt disse fargene selv, så er de fine og skaper en ro, sier han.

Se familiens reaksjon i videoen under:

Ja, det hører vel med til historien at Jan Kåre kanskje hadde sett for seg blomstrete tapet på veggene, og slik kan det jo bli en gang. Men inntil videre trives altså alle, og de har tenkt å ha det slik i lang tid.

Se produktliste for farger og materialer.

RO: Nøytral og varm fargepalett. Foto: Padora Film/ TV 2

Einar fant skatt i taket

Det gamle lerretstaket var krakelert og planen var å ta det ned og trekke nytt lerretstak. Men, gamle hus rommer så mangt, og i den over hundre år gamle leiligheten kom Einar Nilsson over litt av en overraskelse i taket.

Under den krakelerte malingen gjemte det seg et vakkert, håndmalt mønster. I finere boliger hender det at man finner slike vakre malte tak, og dette her er trolig originalt og nærmere 150 år gammelt.

SKATT I TAKET: Se hva Einar fant under den rosa malingen. Foto: Pandora Film/ TV 2

– Det hadde jo vært fantastisk å kunne satt taket tilbake til det stas-taket det en gang har vært, sier Einar. Dessverre viste det seg å være for tidkrevende.

En slik prosess ville nok ha gitt Einar en god ukes arbeid, noe som ikke lot seg gjøre denne gangen. Men han oppfordrer folk til å ta vare på slikt om man kommer over det i eldre boliger.

HÅNDMALT MØNSTER: Hele taket har en gang vært dekorert slik. Foto: Einar Nilsson / Privat

– Dokumenter det med bilder, la det være der og legg et nytt tak utenpå. Kanskje noen har lyst til å sette det i stand senere. Du kan også søke om midler til å restaurere slikt. Det finnes offentlige instanser som disponerer midler også til restaurering av interiører, ikke bare til fasader, forklarer Einar.

Designer Malins tanker om rommet

Malin Persson ønsket å endre totalt på fargene i rommet. Den røde fargen oppfattet hun som ganske urolig. Hun så for seg en spisestue i litt mer klassisk ton-i-ton utførelse, med varme beige farger.

Plassbygget hylle skulle kunne romme familiens bøker og gi dem en liten kontorplass. Dagsengen skulle gi familien en liten ekstra avslappingssone. Ellers ville hun gjenbruke spisebordet og stolene, samt beholde og fremheve det vakre listverket og rosetten i taket.

KLASSISK: Fargevalget er ton i ton, tre ulike farger er brukt. Foto: Pandora Film/ TV 2

Ton-i-ton

Alle vegger blir helsparklet, himlingen får nytt lerretstak, og gulvet blir slipt og lakket. Dermed er det klart for ny fargepalett.

Taket blir malt i fargen «Antikkhvit», dører og vegger i en farge som heter «Almond Beige», mens hyllen, listverk og brystning blir malt i fargen «Humble Yellow». Alle tre er varme farger i beige-skalaen.

– Fargen «Almond Beige» er den perfekte «ikke-fargen». Den er ikke grønn, ikke brun og ikke grå, men en beigefarge med ganske mye rødt i, altså blir den lun og varm men samtidig nøytral, sier designer Malin Persson.

Oppussing av stoler

Familien har mange fine stoler til spisebordet. Alle kjøpt brukt og alle høyt elsket, men setene er svært slitt.

Vi fjerner de gamle trekkene og skummet fra setene. Treverket blir slipt med stålull og satt inn med vaselinolje. Nytt skum og platevatt blir festet til setene og til slutt blir stolene trukket på nytt med cognacfarget hud.

GJENBRUK: De gamle stolene før omtrekking. Foto: Pandora Film/ TV 2

Skinnet er ganske godt å jobbe med, og det kan enkelt strekkes i alle retninger når man stifter det fast.

Også den nyinnkjøpte stolen ved arbeidspulten får nytt trekk slik at alle stolene har samme sete selv om de ellers er forskjellige.

SOM NYE: De gamle stolene pusset og trukket om. Foto: Pandora Film/ TV 2

Dagseng og hylle

Dagseng, daybed, divan – kjær ting har mange navn. Denne lages med skuffer i skroget slik at man får litt ekstra oppbevaringsplass.

Skroget er satt sammen av tre Ikea benkeskapstammer som er kappet ned til den høyden som passer skuffene. Madrassen er trukket med samme skinn som stolsetene.

SKUFFER: Slik ser fronten på dagsengen ut, skuffer i skroget. Foto: Pandora Film/ TV 2

Den digre hyllen blir bygget på mål. Den fyller hele den ene veggen rundt dobbeltdørene som går inn til stuen. Åpne hyller og skap på den ene siden, og en liten arbeidspult på den andre.

En effektiv måte å utnytte plassen på, og hyllen blir en integrert del av rommet når den males inn i rommets farger.

HJEMMEKONTOR: Liten kontorplass i den store hyllen. Foto: Pandora Film/ TV 2

Se Tid for hjem tirsdag på TV 2 og TV 2 Sumo.