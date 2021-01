40 nye tilfeller i Nordre Follo: – Situasjonen har endret seg betraktelig

Kommuneoverlegen i Nordre Follo fortalte først at hun var positivt overrasket at såpass få av de analyserte prøvene viste seg å være av den britiske mutasjonen. Så fikk hun en ny oppdatering.

Mandag ettermiddag ble det meldt at åtte av 120 analyser fra Nordre Follo viste seg å være av den engelske varianten, men i 17-tiden forteller kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold til TV 2 at tallet er steget drastisk, med hele 40 nye tilfeller av det muterte viruset.

Tester alt siden 15. desember

Kommunen har i etterkant av at den muterte smitten ble kjent sendt alle koronaprøver fra og med 15. desember inn til analyser. Dette er prøver fra hele befolkningen i kommunen, ikke bare der det er kjente utbrudd, slik som er tilfelle ved et bo- og servicesenter, samt en barnehage, i kommunen.

Mandag ettermiddag opplyste kommuneoverlege Myhrvold at dette er en pågående prosess, og at de får nye svar hele tiden.

– Det tikker inn svar fra tidligere prøver hele tiden, sier hun.

Hun fortalte da, før meldingen om de 40 nye tilfellene, at det var positivt at såpass få var av den britiske varianten:

– Her skjer ting ganske raskt

– Det synes jeg var en positiv nyhet i alt dette, sier hun, og la til at syv av åtte tilhørte bo- og servicesenteret, noe de hadde forventet.

Men klokken 17 forteller hun til TV 2 Nyhetskanalen at de har fått inn enda flere svar.

– Her skjer ting ganske raskt. Vi har akkurat fått inn melding om at 40 til av våre tilfeller er av den engelske varianten, sier kommuneoverlegen til TV 2.

– Så situasjonen har endret seg betraktelig, sier hun.

Ifølge Nordre Follo kommune har de per klokken 17.35 mandag fått 250 prøvesvar, der 65 av dem har gitt positive svar på den engelske mutasjonen.

Til TV 2 sier Myhrvold at det er ventet at flere tilfeller i den kjente smitteklyngen i kommunen.

– Men vi ser også at det skjer smittetilfeller som kanskje ikke kan knyttes til klyngen. Smittesporingsarbeidet fremover blir krevende.

Hun forteller at de vil jobbe med dette utover kvelden mandag.

– Smitter trolig raskere

Geir Bukholm, smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), sier at de viktige nå er å finne ut i hvilket omfang den nye smitten ligger utenfor de kjente smitteklyngene.

– For eksempel av slike tilfeller ikke kan forklares med kontakt med de kjente smitteklyngene, sier han til TV 2.

Han sier den muterte arten ikke per nå ser ut til å gi mer alvorlig sykdom enn andre former for korona.

– Men den smitter trolig noe raskere enn andre varianter, sier han.

– Håpet på gradvis åpning

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) omtaler smittesituasjonen rundt det muterte viruset, som har ført til store nedsteninger og restriksjoner på Østlandet, som spennende.

– Vi har god kontroll på situasjonen, og hadde håpet på en gradvis åpning av byen, så har dette kommet. Vi har denne uken på å finne ut om det muterte viruset nå er vilt i Oslo også, sier han til TV 2.