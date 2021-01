Landslagskapteinen trosser smertene for å spille kvartfinalen: – En vanskelig situasjon

Det ble bare fire minutter på banen for Bjarte Myrhol mot Island søndag. Men landslagskapteinen forteller at han var tilgjengelig hele kampen og kunne bidratt mer. Målet er at skulderen hans får nok hvile, slik at Myrhol kan spille så mye som mulig av onsdagens kvartfinale.

– Skulderen kan ikke bli smertefri, det håpet svinner hen, innrømmer Myrhol til TV 2 og utdyper:

– Men at den har føltes bedre og at det har vært lettere å skyte tilnærmet normale håndballskudd etter å ha fått hvile på det, sånn har det vært hele veien. Det var bedre i kamp nummer en mot Danmark enn det var i kamp nummer to. Det var bedre mot Frankrike enn det var mot Sveits, og det var bedre i går etter å ha fått vilt mot Algerie. Så det er helt tydelig at når jeg avlaster den, så blir det bedre.

– En vanskelig situasjon

Søndagens kamp var Myrhols landskamp nummer 250. Men med lite spilletid så langt i VM kribler det etter å få spilt mer.

– Utfordringen er at jeg egentlig kunne tenkt meg å være i hallen i dag og skutt masse skudd for å skyte meg inn. Så det er en vanskelig situasjon å være i, rett og slett, sier Myrhol.

Men landslagsveteranen både håper og tror at det kan bli mer spilletid i onsdagens kvartfinale. Det tror også landslagssjef Christian Berge.

– Vi har en dialog på det hver dag i forhold til hvilken belastning han skal ha og hvor vi ser at det er mulig å hente noen marginer. Vi har i hvert fall blitt flinkere til å få den skulderen matchklar enn vi var i starten. Sånn at jeg er positiv i forhold til at han står i kvartfinalen, sier Berge til TV 2.

Håper å få løst «linje-problemet»

I løpet av VM har uttellingen fra linjeposisjon vært under normalen, men mot Island gikk seks av ni skudd fra linjen inn. To av dem fra Myrhol.

– Det er ikke en ønskesituasjon, men det er sånn ståa er. Nå er jo en god del av de missene mine og det kunne vært unngått, men vi ønsker å bli bedre og bedre. Det som innimellom skjer i et mesterskap er at man starter litt nervøst, så får du inn de første ballene og kommer inn i en steam. Det er det vi fortsatt håper skal skje med alle oss som er på linjen, sier Myrhol.

Trenerteamet ser på hvordan uttellingen skal bli bedre, men Berge vil ikke legge for mye i «problemet».

– Børge (Lund) og jeg satt akkurat og diskuterte dette. Så er det sånn at vi skal være litt forsiktige i forhold til jo mer energi man legger i problemet, jo større blir problemet. Vi ønsker selvfølgelig at det skal løsne snart og vi håper og tror at det gjør det, sier landslagssjefen.