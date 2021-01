Putin tar uvanlig grep etter at bilder av dette bygget ble delt på nett

En film den pågrepne opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyjs la ut på nett har skapt furore i Russland. Selv om Putin benekter at han eier bygget selv, avviser han ikke det etterforskningen anklager ham for.

I en to timer lang video publisert på youtubekontoen til den pågrepne russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnys vises bilder av en storslått residens ved Svartehavskysten.

I videoen, som ifølge The Guardian har fått hundretusenvis av mennesker til å ta til gatene, hevdes det at eiendommen tilhører Russlands president Vladimir Putin.

Snor seg rundt anklage

Nå har presidenten gått ut og kommentert videoen:

– Det tilhører ikke meg, og har heller ikke tilhørt meg eller noen av mine nære slektninger. Noensinne, sier Putin.

Britiske The Guardian omtaler presidentens kommentar som «uvanlig», og mener opposisjonspolitikeren har truffet en nerve hos Kremlin, ettersom det ikke er vanlig at Putin rykker ut for å svare på denne type anklager.

Avisen legger til at måten Putin ordlegger seg på gjør at han kan ta avstand til videoen uten å egentlig avvise Navalnys påstand om at luksuseiendommen er eid av Putin, men da via andre allierte.

Navalnyj skal ha laget selve videoen mens han var under behandling på sykehus i Tyskland, etter at han ble utsatt for nervegiften novitsjok. Han anklager russiske myndigheter for å stå bak drapsforsøket, noe de har benektet. Laboratorier i både Tyskland, Frankrike og Sverige har fastslått at han ble utsatt for den russiske novitsjok-giften.

Dette er ikke første gang Navalnys videoer vekker oppstandelse, og like før jul publiserte han en samtale med en FSB-agent, der agenten innrømmet flere detaljer om forgiftningsforsøket, blant annet at den ble gjemt i undertøyet hans.

17. januar, i passkontrollen da han returnerte til Russland, ble Navalnyj pågrepet. Han er siktet for å ha brutt vilkårene for en betinget dom fra 2014 og er varetektsfengslet frem til 15. februar.

Kaller videoen «kjedelig»

Den nyeste videoen er hittil sett nær 87 millioner ganger. Putin sier i sin uttalelse at den er «kjedelig», og sier han kun har sett et par klipp selv.

Det luksuriøse komplekset ved Svartehavskysten er ifølge Navalnyj bygd gjennom utilbørlig bruk av statlige ressurser. Et komplekst samspill mellom virksomheter og kontantstrømmer skal ha muliggjort finansieringen av luksusen. Eiendommen skal ha en verdi på over 10 milliarder kroner og ble ifølge videoen betalt for med «den største bestikkelsen i historien».

Den skal være 39 ganger så stor som Monaco, og skal blant annet inneholde et kasino, vingårder og en ishockeybane.

Presidenten kaller også en scene som viser ham svømmende i et enormt badebasseng som «falsk».