Butikker stenger og permitterer i fleng på Østlandet

Regjeringen besluttet i helgen at alle kjøpesentre og de fleste butikker de aktuelle kommunene er nødt til å stenge som følge av utbruddet av den engelske virusvarianten.

DRAMTATISK: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener situasjonen er dramatisk etter at butikker og kjøpesentre i 25 kommuner er stengt som følge av mutantutbruddet. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Det er en dramatisk situasjon for mange bedrifter og arbeidstakere. Regjeringen skal raskt vurdere hvordan vi kan gjøre situasjonen enklere, også for bedriftene, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

Alle butikker må stenges, med unntak av matbutikker, apotek, bensinstasjoner og dyrematbutikker. Vinmonopolet ble først besluttet stengt, men så snudde regjeringen og åpnet det igjen.

Store permitteringer

Som følge av nedstengningen har en rekke butikkjeder varslet at deres ansatte vil bli permittert som følge av stengte butikker. Blant dem er Nille, som vil permittere rundt 300 ansatte i 80 butikker.

– Så får vi håpe dette er kortvarig. Det er veldig kjedelig, selv om vi har stor forståelse for at dette skjer og tar vårt ansvar, sier daglige leder Kjersti Hobøl i Nille til Nettavisen.

De jobber nå med å få opprettet en nettbutikk, som ifølge selskapet kan være oppe om få dager. Også Kid Interiør permitterer rundt 300 personer i sine 38 butikker.

DE FLESTE MÅ STENGE: Lite aktivitet på Ski Storsenter etter at store deler av Oslo-regionen er nedstengt etter smitteutbruddet i Nordre Follo. Kun noen få butikker har lov til å holde åpent. Foto: Heiko Junge

Elkjøp stenger 27 butikker i det samme området, men jobber nå med å finne alternative arbeidsoppgaver til deres ansatte, opplyser de i en pressemelding. Rundt 280 av de 400 aktuelle ansatte har allerede blitt sysselsatt for å ta hånd om blant annet netthandel og varetelling.

Pågang hos Nav

Nav Oslo har merket en tydelig pågang som følge av nedstengningen. De har ikke det hele og fulle bildet ennå, men har alt fått inn en del permitteringsvarsler.

– Mange virksomheter varsler at de vil permittere. Der ser vi selvfølgelig en økning i varehandelen, sier direktør Sonja Skinnarland i Nav Oslo til NTB.

De har ennå ikke tall på hvor mange permitteringsvarsler som er kommet inn, men Skinnarland sier det er kommet inn «ganske mange» i løpet av mandag. Hun har også vært i kontakt noen av de største Nav-kontorene i Oslo som sier som melder om det samme.

Hun minner om at det kun er snakk om varsler om permitteringer, og at mye kan endre seg i løpet av kort tid dersom ting åpner igjen.

– Vi er i full beredskap og har foreløpig kontroll. Oslo har vært under press i lang tid, så det er naturlig at vi har rigget oss godt for dette. Men dersom det blir veldig mange permitteringer, så må vi vurdere om vi skal ta inn ekstra ressurser, sier hun.

Stengt ut uka i første omgang

I første omgang gjelder stengningen ut denne uken, fram til søndag 31. januar, avhengig av hvordan smitteutbruddet utvikler seg. Totalt er det nå påvist 25 tilfeller av den britiske mutasjonen av koronaviruset i Nordre Follo.

Arbeidsministeren sier at regjeringens mål fortsatt er å hjelpe sunne bedrifter gjennom koronakrisen, som allerede har medført store bølger av permitteringer siden mars i fjor.

– Det er forskjellige måter å gjøre dette på, og vi ser på forskjellige løsninger. Vi har tett kontakt med både næringsorganisasjonene og fagforeningene om dette, sier Røe Isaksen.

