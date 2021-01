Mariann Thomassen om de nye koronatiltakene: – En skam for alle gravide

Mariann Thomassen, DJ og vokalist i «Surferosa», er ikke fornøyd med prioriteringen i de nye koronatiltakene som ble lagt frem i helgen.

Selv er hun gravid, og reagerer på at blant annet Vinmonopolet blir prioritert foran andre punkter hun mener er viktigere.

GRAVID: Mariann Thomassen er gravid og forstår ikke hvorfor Vinmonopolet blir prioritert foran fødsel og barsel. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

– Vi føler oss tilsidesatt igjen, forteller Thomassen til God kveld Norge og fortsetter:

– At Vinmonopolet blir åpnet kontra barsel er en skam for alle gravide.

Feil prioritering

Hun forklarer at det har vært mye frykt og usikkerhet rundt fødsel og tiden etterpå nå under koronapandemien. Thomassen mener at fødsel og barsel bør være en trygg opplevelse for begge parter. Selv om det er i en koronapandemi.

– I dag får partner bli til fødsel er over (2 timer), og så blir en «kicket» ut med en gang man har født (etter 2 dager, red.anm.). Dette er en sårbar tid for mor og barn, sier 42-åringen.

Hun mener at så lenge partneren er frisk, og uten symptomer, så bør en få ha besøk av sin kjære frem til man reiser hjem fra barsel. Hun sier at det er opplagt hva som er viktig i denne saken – nemlig å prioritere fødsel og barsel foran alkohol.

– Alkohol? Skjønner ikke at det er viktigere. Det fører ikke med seg noen fornuft, legger hun til.

På nettsidene til Akershus universitetssykehus står det blant annet at fødende kan ha med seg en ledsager under fødsel så lenge det ikke er smitte eller mistanke om smitte.

De som er på barselavdeling eller observasjonspost for gravide kan motta besøk mellom 16-19 dersom det ikke er smitte. Det står også at barseloppholdet skal gjøres så kort som mulig, og inntil to døgn dersom det er en normal fødsel.

– Det skaper uro og angst

Hun understreker også at alkohol i en «lockdown», der barn og unge må være hjemme, ikke er en god ting.

– Prioritering, kjære regjering, ber Thomassen.

Hun forteller at når man er gravid og det nærmer seg fødsel så skal en forberede seg på å føde, slappe av og kjenne på trygghet.

– Jeg blir bekymret og redd. Dette skaper uro og angst, sier Thomassen.

Hun forklarer at kroppen trenger minst mulig spenninger for å unngå komplikasjoner når man er gravid. Denne situasjonen kjenner hun på kroppen.

Artisten håper regjeringen kan gjøre endringer for dem som venter barn.

– Jeg ønsker at Erna og resten begynner å høre etter og ta var på kommende mødre. Dette er en skam, sier Thomassen.

– Mer forsvarlig

Flere har reagert på gjenåpningen av vinmonopolet, blant annet «Helsesista» Tale Maria Krohn Engvik.

Hun uttalte følgende til TV 2 mandag:

– Det er en alarmerende økning i mennesker som sliter alvorlig psykisk, og som ikke får hjelp når – eller så lenge de har behov for det. Svært mange lindrer den indre uroen ved å ruse seg på ulike måter, sier hun og legger til:

– De kan åpne polet, for det er viktig for å holde folk innenfor kommunegrensene, men da bør en tenke på hvorfor er folk så avhengig av denne alkoholen. Hvordan har folk det egentlig? Det er helt tydelig at det er et stort problem.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa mandag til TV 2 at de fort så at valfartingen til åpne pol i nabokommunene ble et problem.

– Det er sånne ting man ikke kan være helt sikre på når vedtak treffes. Men når vi så at mange likevel reiste over kommunegrensene, er det smittevernmessig mer forsvarlig å ha åpne pol, men med veldig strenge regler, sa Nakstad