Lilly (10) hylles for svaret hun ga da Oslo kommune sendte melding

I forrige uke tikket følgende melding inn hos mange av Oslos innbyggere:

«Kjære Oslo. Det er innført nye og strenge tiltak for å stoppe spredningen av det muterte viruset. Hold ut. Gjør det for Oslo.»

Meldingen nådde også ti år gamle Lilly Kilde Aarebrot fra Oslo. Hun hadde nettopp fått sin aller første mobil, og da det plinget i telefonen, gikk det ikke lang tid før ti-åringen sendte et svar tilbake:

SVARTE: Lilly nølte ikke med å svare, da Oslo kommune sendte melding. Foto: Privat

Det var Vårt Oslo og Avisa Oslo som omtalte saken først.

– Du verden

Tiåringen trodde det var en dame eller mann som sendte meldingen, og hun ville derfor gi et svar. Men SMSen kunne dessverre ikke besvares, og nådde derfor ikke gjennom.

Da tok pappa Stian Kilde Aarebrot grep og la ut meldingen på Twitter.

– Min kjære datter (10) har akkurat fått seg mobil, og fikk i dag sin første korona-sms fra @Oslokommune. Gikk visst ikke å svare :) men du verden, en holdning til etterfølgelse!!, skrev Kilde Aarebrot i meldingen.

Der har responsen ikke latt vente på seg, og flere tusen har likt meldingen.

Til TV 2 sier Lilly at hun er overrasket over hvor mange som har sett den.

– Det er ganske rart. Jeg trodde det bare skulle bli noen likes og kommentarer, men det kom ganske mange, sier hun.

– Blir rørt

Mor Gunhild Aarebrot Kilde lar seg også røre av datterens melding.

– Jeg ser på meldingen titt og ofte, og blir litt rørt. Jeg tror det var akkurat det vi trengte. En tiårings naive og åpenhjertige tilnærming til meldingen som går ut til oss alle. Vi voksne ignorer den litt, og tenker at nå gidder vi ikke mer. Men den tillitsfulle beskjeden tilbake rørte noe med meg og åpenbart mange andre, sier Aarebrot Kilde til TV 2.

SMSen nådde ikke frem til Oslo kommune, men det gjorde heldigvis Twitter-meldingen.

– Så hyggelig. Vi håper snart vi også kan skrive «Takk for innsatsen Oslo! Nå gjenåpner vi byen», men vi må nok slå fast at det fortsatt er en stund til vi kan sende ut den meldingen. Men Oslo-folk imponerer! Og hils 10-åringen og si tusen takk for innsatsen. Vi er veldig glade for at både store og små gjør det de kan for å følge smittevernreglene, står det i meldingen fra kommunen.

At Oslo kommune svarte, syntes Lilly var kult. Men hun legger ikke skjul på at hun er litt lei av korona, hun også.

– Det er kjedelig, men jeg har en kohort jeg kan leke ute med, sier tiåringen.