Natalee (18) forsvinner på klassetur – flere år senere kommer det en tilståelse på skjult kamera

«Woohoo, Aruba!», roper 18 år gamle Natalee. Hun henger ut av bilvinduet på en grå Honda og veiver med armen.

«Så fint at hun fikk skyss hjem», tenker venninnen Jessica Caoila. Selv står hun i kø for å kjøpe nattmat.

Dagen etter skal de fly hjem til Alabama. Lett humring høres på bussen da Natalee ikke dukker opp til avtalt tid.

Men, latteren stilner da vennene må fly tilbake til USA uten Natalee. Setet hennes er tomt.

Det som skulle bli livets hittil største og beste feiring i paradis, endte opp som et levende mareritt.

Dans og toppkarakterer

I 1986 får ekteparet Dave og Elizabeth «Beth» Holloway sitt første barn. Natalee kommer til verden 21. oktober, og to år senere blir hun storesøster da lille Matthew blir født.

Familien på fire bor i byen Memphis i Tennessee, men da foreldrene bestemmer seg for å gå fra hverandre i 1993, flytter Natalee og broren til Mountain Brook i Alabama sammen med moren.

Natalee Holloway hadde planer om å studere medisin. Hun forsvant sporløst i 2005. Foto: AP Photo

Omsider får Natalee en stefar da Beth gifter seg med den velstående forretningsmannen George Twitty.

Etter hvert som årene går begynner Natalee på Mountain Brook videregående skole. Hun er en aktiv danser, og i tillegg medlem av den landsdekkende organisasjonen National Honor Society.

Nathalees drøm er å studere medisin.

– Hun fikk kun toppkarakterer, og hadde gjennom hardt arbeid fått stipend for å studere på universitetet i Alabama, sier faren Dave til Daily Mail.

Det nærmer seg sommerferie, og om ikke lenge kan elevene ved den videregående skolen ta fatt på studentlivet.

Før det tre år lange kapittelet skal lukkes for godt, reiser hele avgangstrinnet på tur sammen. En storslagen og siste feiring før uteksaminering.

26. mai 2005 setter Nathalee og 124 andre medelever seg på flyet. Kofferten er pakket for fem overnattinger, og destinasjonen er eksotiske Aruba.

Aruba er et populært reisemål og er avhengig av utenlandske turister. Foto: Alexander Cimbal/Alamy

Vill festing i paradis

Omkranset av turkise toner er den lille øya plassert 29 kilometer utenfor Venezuela i Det karibiske hav. Sammen med Nederland, Curaçao og Sint Maarten, danner Aruba føderasjonen Kongeriket Nederlandene.

I 2005 rommer øya med de kritthvite strendene så vidt over 100.000 fastboende.

Da de 125 elevene ankommer, blir det godt lagt merke til.

De drikker og hoier til langt på natt. Når man kan skue den vakre soloppgangen, er romfordelingen helt omrokkert, og få våkner opp i sin egen seng.

Hotellet Holiday Inn gir streng beskjed om at avgangselevene kan se langt etter å komme tilbake neste år.

Natalee starter morgenene i paradiset med drinker til frokost. Og dukker hun ikke opp til frokost, er det fordi det ble for mange drinker kvelden før.

Selv vennene synes 18-åringens hyppige drikking er overdreven.

Holiday Inn Resort ligger langs den populære stranden Palm Beach. Bildet er tatt juni 2005. Foto: Leslie Mazoch/AP Photo

Det siste livstegnet

Hovedstaden Oranjestad er øyas største by. Arkitekturen og fargene minner om et Disney-eventyr, og barene ligger med få meters mellomrom.

29. mai bestemmer Natalee og venninne seg for å dra på Carlos'n Charlie's i byen – en bar kjent for sitt unge klientell, som gjerne drikker geléshots av hverandres navler til lyden av meksikanske rytmer.

Natalee ble sist sett i den fagerike hovedstaden Oranjestad. Foto: Alamy/Stella Pictures

Samme kveld, om lag klokken 01.30, forlater Natalee baren – og vennene sine. Den siste observasjonen gjort av 18-åringen er idét hun drar fra utestedet sammen med tre gutter:

Brødrene Satish (18) og Deepak Kalpoe (21) fra Surinam i Sør-Amerika, og kameraten Joran van der Sloot (17).

Sistnevnte er født i Nederland, men flyttet til Aruba sammen med familien da han bare var tre år gammel. Joran går på den internasjonale privatskolen på øya, og han er skolens beste idrettsutøver hva gjelder både tennis og fotball.

Selv om 17-åringen på papiret og karakterkortet ser ut til å være en pliktoppfyllende tenåring, har moren hans stadig tatt ham i løgn. Han sniker seg også ut på nattestid for å bruke penger på kasinoer.

Og nå sitter han i en grå Honda sammen med Natalee. Hun henger ut av vinduet og veiver med armen.

«Woohoo, Aruba!»

Hun roper høyt. Natalee virker glad.

Siden har ingen verken sett eller hørt fra den amerikanske jenta.

Natalee (t.v) smiler til kameraet få timer før hun forsvinner. Foto: AP Photo/Beth Holloway Twitty/HO

Til Aruba i privatjet

125 elever dro til Aruba, men fem dager senere er det kun 124 som returnerer til Mountain Brook i Alabama. Natalee møter aldri opp på flyplassen.

Da forsvinningen blir kjent, kaster Natalees mor Beth og stefaren George seg i en privatjet. Noen timer senere står moren i hotellresepsjonen på Holiday Inn.

Ved hjelp av mannen bak skranken, får hun tak i adressen til den nederlandske 17-åringen Natalee sist ble sett med.

Sammen med politiet drar de til Joran van der Sloots familiehjem.

Joran van der Sloot (t.h) sammen med faren, advokat Paulus van der Sloot. Foto: Pedro Famous Diaz/AP Photo

Joran og kompisen Deepak Kalpoe er begge til stede i huset. De hevder at de kjørte Natalee ned til stranden fordi hun ønsket å se på haiene. De to kompisene forklarer at de deretter kjørte henne tilbake til hotellet, da klokken var om lag 02.00. Joran mener at Natalee falt da hun gikk ut av bilen, og at hun ikke ønsket hjelp.

Da guttene kjørte av gårde hevder de å ha sett Natalee sammen med en av hotelles sikkerhetsvakter. Likevel er ikke Natalee filmet på noen av hotellets overvåkingskameraer, og nattevakten i hotellresepsjonen så henne aldri den natten.

2007: Deepak Kalpoe utenfor politistasjonen Shaba på Aruba. Foto: Pedro Famous Diaz/AP Photo

Fem arrestasjoner

De kommende dagene iverksettes det store søk etter 18-åringen. Hundrevis av frivillige fra både Aruba og USA deltar i leteaksjonen. Øyas flere banker donerer penger til letemannskapene, og 50 nederlandske marinesoldater gjør søk rundt hele øyas strandlinje.

Seks dager etter forsvinningen, bestemmer politiet seg for å foreta to arrestasjoner.

På bakgrunn av forklaringen til Joran, blir sikkerhetsvaktene Abraham Jones (28) og Nick John (30) anholdt den 5. juni, begge mistenkt for bortføring og mulig drap.

Men politiet har ingen andre bevis enn Jorans forklaring, og mennene blir derfor løslatt den 13. juni.

I mellomtiden har forsvinningen tatt en ny vending, da Joran og Kalpoe-brødrene blir arrestert 9. juni, også de mistenkt for bortføring og mulig drap.

Politisjef Gerold Dompig informerer pressen 4. juni 2005. Foto: Pedro Famous Diaz/AP Photo

Press fra familien ødela for politiet

Politiet startet en omfattende overvåking av guttene tre dager etter forsvinningen, men på grunn av press fra Natalees familie, måtte de foreta en arrestasjon raskere enn planlagt.

Ifølge loven på Aruba, slik som i Norge, kan politiet arrestere personer hvis det er mistanke om en straffbar handling. For å holde den mistenkte i varetekt, er politiet nødt til å fremskaffe flere bevis.

Ettersom moren Bety krevde en rask arrestasjon, ble overvåkingen av de tre stoppet da arrestasjonen fant sted 9. juni. På bakgrunn av dette må politiet den 4. juli slippe fri Kalpoe-brødrene.

Joran blir sittende i varetekt.

17. juni blir DJ-en fra utestedet Carlos'n Charlie's arrestert, etter informasjon fra de tre mistenkte. Også Jorans far Paulus blir arrestert etter et politiavhør. Begge slipper ut igjen 26. juni.

En måneder senere, 26. august, blir de tre gjenforent da brødrene igjen blir arrestert, denne gangen for mistanke om voldtekt og drap.

Samme måned utlover familien en dusør på over to millioner kroner for informasjon som kan føre til at Natalees levninger blir funnet.

Savnet-plakat av Natalee Holloway foran hotellet hun bodde på. Bildet er tatt 10. juni 2005. Foto: Leslie Mazoch/AP Photo

Endret på historien flere ganger

3. september blir alle tre løslatt på grunn av manglende bevis, selv om de tre mistenktes historier stadig ble endret på underveis.

Først hevdet de at Joran og Natalee ble sluppet av på stranden sammen, men at nederlenderen forlot henne der uten å skade henne. Før dette skal de ha kysset i baksetet i bilen, ifølge brødreparet.

Deretter endret Joran mening igjen, og sa at Kalpoe-brødrene kjørte ham hjem, før de selv dro av gårde med Natalee.

Den siste forklaringen kom etter at de to brødrene begynte å antyde at Joran var alene om det angivelige drapet.

– Historien stemmer ikke i det hele tatt. Joran van der Sloot ville ta igjen på Kalpoe-brødrene. De argumenterte og kranglet foran dommeren. Historiene stemmer ikke overens, sa politisjefen Gerold Dompig, gjengitt av Vanity Fair.

To F16-fly med spesialkameraer bistår i søket etter Natalee Holloway. Her letter de fra rullebanen i Nederland 3. juli 2005. Foto: Olaf Kraak/AFP

Lever livet i Nederland

Selv om Joran blir løslatt fra varetekt, får ikke 17-åringen lov til å forlate nederlandsk jord. 5. september, kun to dager etter løslatelsen, drar han til Nederland for å studere bedriftsledelse på universitetet HAN i byen Arnhem.

Året etter, i mars 2006, gir nederlenderen flere oppsiktsvekkende intervjuer, hvor han forteller at Natalee ville ha sex med ham på stranden, men at han ikke ønsket å gjennomføre det på grunn av manglende kondom.

Han sier også at den amerikanske tenåringen ville bli værende på stranden med ham gjennom natten, men at han selv ønsket å dra hjem fordi han tidlig morgenen etter måtte på skolen.

Selv om det snart har gått et år siden forsvinningen, fortsetter politiet på den karibiske øyen å lete etter 18-åringen i sanddynene. Aruba har hittil brukt over 26 millioner kroner på etterforskingen – hele 40 prosent av politiets budsjett.

Kort tid før politisjefen Dompig avslutter arbeidet med saken, sier han til CBS at Natalee muligens døde av alkoholforgiftning eller overdose av narkotiske stoffer, og at noen har gjemt kroppen hennes. Natalees foreldre nekter for at datteren har brukt dop.

I april 2007 overtar Nederland etterforskingen av Natalees forsvinning, etter ønske fra Aruba.

Gir ut bok

Mens Joran studerer ved universitetet, bruker han fritiden på å skrive.

I april 2007 gir han ut boken «De zaak Natalee Holloway», på norsk «Saken Natalee Holloway», hvor han kommer med sin versjon og forteller om natten 18-åringen forsvant. De 351 sidene har aldri blitt oversatt til engelsk.

«Natalee danser sexy på scenen ved siden av baren. Da hun ser meg hopper hun av scenen. Hun tar hånden min og sier «Hei, hvordan har du det?». Hun drar meg med til andre baren for geléshots. Hun hopper opp på bardisken, legger seg ned og roper «Geléshots!». Jeg plasserer geléen med alkohol på navelen hennes og spiser den», skriver han i boken, gjengitt av ABC News.

Nederlenderen påstår videre i boken at han tok med Natalee på stranden, og at han forlot henne der, selv om hun tydelig var alkoholpåvirket.

«Hun ønsket å se på stjernene», bedyrer han. Samtidig ber han om unnskyldning overfor Natalees foreldre, for å ha funnet opp historier og løyet om hendelsesforløpet. Likevel hevder han å være uskyldig i Natalees forsvinning.

Natalees mor, Beth Holloway, avbildet 8. juni 2010. I bakgrunnen er et bilde av datteren. Foto: Mark Wilson/Getty Images/AFP

Arresteres – igjen

I april 2007 gjenopptar nederlandsk politi søket etter 18-åringen. 20 etterforskere endevender Jorans hjem i Aruba og graver i hagen. Måneden etter søker de igjen hjemme hos Kalpoe-brødrenes hus.

De blir ikke gjort noen funn som kan føre etterforskingen videre.

I november samme år blir Joran arrestert i Nederland og fraktet til Aruba. Sammen med Kalpoe-brødrene blir han igjen arrestert for alvorlig legemsbeskadigelse og drap på Natalee. Politiet hevder de har nye bevis.

Nye søk blir igangsatt. Denne gangen på havet, selv om det tidligere hadde blitt gjort søk på inntil 100 meters dyp. Nå skal et fartøy saumfare bunnen.

I slutten av november beordrer en dommer løslatelse av brødrene – igjen på grunn av manglende bevismateriale. Påtalemyndighetene forsøker å anke løslatelsen, men samme dag kan brødrene forlate fengslet.

Åtte dager senere blir også Joran løslatt.

Da ikke noe av betydning ble funnet på bunnen av det turkise havet, og i mangel på midler, blir søket senere avsluttet.

Går rett i fella

11. januar 2008 gjester den nå 20 år gamle Joran Nederlands mest populære talkshow «Pauw & Witteman». Han får tøffe spørsmål og blir stilt til veggs av krimreporteren Peter R. de Vries. Etter sendingen, mest sannsynlig uvitende om at TV-kameraene fortsatt ruller, kaster han et glass med vin i ansiktet til journalisten.

I snart tre år har Joran nektet for å ha vært tilstede da Natalee mest sannsynlig tok sitt siste åndedrag.

Det han ikke vet, er at en tidligere narkolanger har planer om å avsløre ham.

Patrick van der Eem, født på Arubas naboøy Curaçao, er tidligere dømt for narkohandel. På venstre kinn har han et synlig arr. En «boca grande», som på norsk betyr «stor munn». Et permanent merke og daglig påminnelse om tiden han som kriminell også var en tyster.

Joran føler seg trygg på Patrick. Han tror de har blitt venner.

Det Patrick er mest kjent for i dag, er ikke sin kriminelle bakgrunn, men tilståelsen han fikk på skjult kamera.

Krimreporter Peter R. de Vries (t.v) og Patrick van der Eem avbildet 5. februar 2008 etter at videoen ble vist på TV. Foto: Marcel Antonisse/AFP/ANP

Den hemmelige tilståelsen

Joran vet ikke at Patrick jobber som spaner for krimreporteren han nylig hadde kastet rødvin på.

Gjennom de siste syv månedene har han jobbet med å opparbeide seg tillit hos Joran, ofte ved å ta kokain foran ham.

Under en kjøretur forteller 20-åringen om natten Holloway døde. Han åpner opp om at den amerikanske jenta fikk et slags anfall mens de to hadde sex på stranden. Da Natalee ikke lenger var ved bevissthet, ringte han en kompis ved navn Daury. De to mennene lastet kroppen hennes på en båt, og dumpet henne i havet – uten å sjekke om 18-åringen fortsatt hadde puls.

Den nesten åtte minutter lange tilståelsen i bilen blir dokumentert med skjult kamera.

3. februar blir hele videoen vist på nederlandsk TV, og syv millioner seere måper.

Her forteller Joran van der Sloot hvordan Natalee døde. Foto: Sbs6 Endemol/AFP

Blir ikke arrestert

På bakgrunn av videoen vil påtalemyndighetene på Aruba få en arrestordre på Joran, men dommeren nekter. Selv om avslaget blir anket, kommer de ingen vei denne gangen.

Da uttalelsene er i strid med bevisene i saken, går 20-åringen som en fri mann. Selv hevder han at han løy om at han drepte Natalee kun for å imponere Patrick, som han fortsatt trodde var kriminell.

Et halvt år etter den sjokkerende videoen, vinner krimreporteren De Vries en internasjonal Emmy-pris for arbeidet han har lagt inn i forsvinningssaken.

Etter press fra omgivelsene bestemmer Joran seg for å legge seg inn på en psykiatrisk klinikk. Flere titalls nyhetssaker beskriver en ung mann med sosiopatisk personlighetsforstyrrelse, impulsiv oppførsel, mangel på empati og hensynsløshet.

På sin egen YouTube-kanal beskriver han seg selv som en profesjonell pokerspiller.

Anklages for sexhandel

Samme år flytter han til Thailand, et lite sted kalt Muang Ake utenfor Bangkok, for å igjen studere bedriftsledelse ved Rangsit universitet. Etter et kortvarig opphold på skolebenken dropper han ut og åpner en pizzasjappe.

Men, selv om krimreporteren De Vries kan smykke seg med en Emmy-pris, er han ikke ferdig i jakten på den nå 21 år gamle nederlenderen.

I november 2008 blir nok et skjult videoopptak sendt på nederlandsk TV, som viser Joran forberede seg på en sexhandel med thailandske kvinner. Krimreporteren mener 21-åringen, som i Thailand går under aliaset «Murphy Jenkins» for å unngå myndighetene, tjener over 111.000 norske kroner for hver kvinne han selger til prostitusjon i Nederland.

Joran tilbringer de neste årene i Asia, før han i 2010 returnerer til Aruba etter farens plutselige død.

Krever penger for å fortelle

29. mars får Natalees mor Beth en sjokkerende beskjed fra advokaten sin. Joran har tatt kontakt og sagt seg villig til å fortelle hva som egentlig hendte med datteren, og avsløre hvor levningene er, dersom han får over to millioner kroner.

Joran er blakk og trenger penger.

Advokaten arrangerer et møte, og flyr i april til Aruba for å overrekke Joran et forskudd på 850.000 norske kroner. Samtidig informerer advokaten FBI, og sammen med myndighetene på Aruba planlegger de en hemmelig aksjon.

Etter å senere ha mottatt nye 130.000 norske kroner via bankoverføring, klarer hemmelige etterforskere å filme Joran da han mottar nok en utbetaling på nærmere 86.000 norske kroner.

Han forteller velvillig om at det var hans døde far som begravde Natalees levninger i fundamentet i et hus.

Men, informasjonen er falsk. Huset han sikter til ble ikke bygd før lenge etter Natalees forsvinning. Advokaten mottar senere en mail fra Joran, hvor han skriver at alt var løgn.

Men, nå hadde han nok penger til å rømme til Perus hovedstad Lima.

Dømt for drap

Året er 2010 og kalenderen viser 30. mai. Det er akkurat fem år siden Natalee sist ble sett i bilen sammen med Joran.

Akkurat på denne dagen blir ei jente ved navn Stephany Flores (21) meldt savnet i Perus største by, Lima. Tre dager senere blir Flores, som studerte bedriftsledelse, funnet død på et hotellrom.

Rommet er leid i Jorans navn.

Dagen etter, den 3. juni, blir nederlenderen arrestert i Chile og utlevert til Peru. Fire dager senere innrømmer han å ha drept 21-åringen. Ifølge peruanske myndigheter forklarte Joran at Flores uten tillatelse gikk inn på PC-en hans, hvor hun fant informasjon som linket ham til drapet på Natalee. Drapsvåpenet skal ha vært en tennisracket.

Plakater av drapsofferet og Joran van der Sloot utenfor fengselet i Lima, 6. januar 2012. Foto: Karel Navarro/AP Photo

11. juni blir Joran van der Sloot dømt for ran og forsettelig drap. To år senere erklærer han seg skyldig. Dommen blir 28 år bak lås og slå.

I 2014 gifter nederlenderen seg i fengselet med en peruansk kvinne, som på tidspunktet allerede er syv måneder på vei med Jorans barn.

Samme år blir han knivstukket av en annen innsatt. Han blir kristisk skadet, men overlever angrepet.

– Jeg har alltid løyet

I 2016 blir Joran igjen filmet med skjult kamera da en reporter for Radar Online og National Enquirer besøker ham i fengselet i Peru.

I den 50 sekunder lange videoen, som tydelig er klippet i flere ganger, både hører og ser vi Joran ved siden av sin peruanske kone.

Joran van der Sloot eskorteres av peruansk politi 4. juni 2010. Foto: Karel Navarro/AP Photo

– Jeg har alltid løyet for politiet. Jeg fortalte aldri sannheten. Jeg fant opp så mange historier overfor politiet.

– Jeg mener det har vært en av de dårligste etterforskingene som noen gang har funnet sted. Selv av det nederlandske politiet.

– Snakker du om Holloway-saken?, spør reporteren.

– Ja, ja, ja.

– Dette er også noe jeg er skyldig for, og jeg aksepterer alt jeg har gjort.

Etter at det skjulte opptaket lagde overskrifter verden over, gikk Jorans advokat Maximo Altez gikk ut i media og sa at det hele var fabrikert oppspinn.

– Det er en løgn. Den er manipulert. Videoen er redigert for å få den til å se slik ut, sa Altez Fox News Latino, gjengitt av Fox 29 Philadelphia.

Erklært død

Natalees levninger er fortsatt ikke funnet, og sannheten omkring hva som egentlig hendte natt til 30. mai for snart 16 år siden er fortsatt en gåte.

Hun ble erklært død 12. januar 2012.

Etter forsvinningen i 2005, talte guvernøren i Alabama – etter ønske fra Natalees foreldre – for en internasjonal boikott av ferieparadiset. Etter uttalelsen falt turistnæringen med ni prosent.

Ifølge det norske reisemagasinet Reiseliv er Aruba i dag den øyen i Karibia som har høyest tall på turister som vender tilbake.

Kilder: Wikipedia, Natalee Holloway, Fox News, Radio Nederland Wereldomroep, Los Angeles Times, NBC News, Wikipedia, Joran van der Sloot, Oxygen - The Disappearance of Natalee Holloway.