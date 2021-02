På to år har ikke Khalid reist lenger enn 20 minutter hjemmefra

– Hvorfor har det tatt så lang tid å ta en beslutning mtp. innføring av cDCD?

– Dette er en ekstremt komplisert sak, hvor grunnleggende etiske og juridiske prinsipp blir utfordret. Det er ulike holdninger i saken, og uten en omforent holdning til de store etiske og juridiske spørsmålene frykter vi at usikkerhet kan medføre at oppslutningen til organdonasjon kan bli redusert. Det er svært viktig at helsepersonell, pasienter, pårørende og samfunnet for øvrig får en trygghet til organdonasjon. Målet er å sikre nødvendig tilgang på organer. Vi får nå oversikt over etiske og juridiske problemstillinger, og disse er til vurdering.

– Hvor langt unna er man en beslutning nå?

– Fagdirektørene i de regionale helseforetakene har fått i oppgave å vurdere sakskomplekset nøye. Det skal føre til en anbefaling som legges fram for Beslutningsforum for nye metoder. Beslutningsforum for nye metoder skal ta beslutningen. Vi er nødt til å bruke den tida som er nødvendig for å komme fram til et beslutningsgrunnlag og en beslutning som kan ha tilstrekkelig tilslutning i helsetjenesten og i befolkningen for øvrig, nettopp for å sikre oppslutningen om organdonasjon. Vi kan per nå ikke være mer presis i hvor lang tid dette vil ta.



Svarene er signert Geir Tollåli, fagdirektør i Helse Nord RHF.