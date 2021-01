Kan snyte gamle lagvenninner for tittelen: – Veldig spesielt

Lite spilletid i Chelsea, en jul i lockdown og drømmeovergang til Manchester United. Etter et spesielt år kan Maria Thorisdottir nå snyte gamle lagvenninner for ligatittelen.

Det er tre og et halvt år siden Maria Thorisdottir tok fatt på sitt utenlandseventyr. Etter sju sesonger i Klepp satte rogalendingen kurs for London og Chelsea i september 2017. Nå har 27-åringen signert for en av deres største rivaler: Manchester United.

– Det er ganske stort. Jeg tror ikke det helt har sunket skikkelig inn. Men ja, det er spesielt og veldig stort, sier Thorisdottir til TV 2, og fortsetter:

– Det var jo den klubben du alltid hørte om da du var liten og fanbasen i Norge er ganske stor. Jeg merket jo at interessen var ekstrem da det kom ut at jeg hadde signert for Manchester United. Det er veldig kult og utrolig stort å få være en del av en så stor klubb.

Landslagsstopperen befinner seg for tiden i Manchester Uniteds spiller-hus, i påvente av egen bolig. Planen var egentlig at hun skulle finne seg en ny klubb da kontrakten med Chelsea gikk ut til sommeren. Så kom Manchester United på banen.

– Da United kom på banen før jul, så prøvde vi å pushe det til at det skulle skje nå. Da Chelsea lot meg få dra var valget veldig enkelt, forklarer Thorisdottir, som kan bekrefte at det var mange klubber som ønsket hennes underskrift.

– Jeg tror jeg hadde interesse fra alle lagene i ligaen og litt i Sverige og Tyskland. Men jeg var veldig bestemt på at jeg ville fortsette å være i ligaen her i England, som jeg synes er en av de beste for øyeblikket. Når United hadde sin presentasjon og jeg fikk snakke med Casey Stoney var det veldig enkelt, sier hun.

Med det signerte hun en 2,5-årskontrakt med den engelske storklubben.

– Det vanskeligste

Tiden i Chelsea ble aldri helt som Thorisdottir hadde sett for seg. Men tross kun 22 kamper i løpet av tre og et halvt år i London, angrer hun ikke på noe.

– At jeg ikke fikk spille var vel fordi hun ønsket å bruke de andre spillerne, men det viser jo at jeg har prestert det jeg kan og det har andre klubber sett. Det er kjekt at det har vært interesse fra alle ulike lag, det viser at jeg har gjort noe rett, sier hun.

Nå gleder hun seg til å ta fatt på et nytt eventyr i Nord-England.

– Det har vært tre og et halvt fantastisk år, det er det ingen tvil om. Jeg har fått trent med de beste, spilt med de beste og vunnet forskjellige ting. Det har vært preget av mange skader som har holdt meg ute og som har gjort det litt vanskelig, men alt i alt er jeg kjempefornøyd. Jeg kommer til å lukke det kapittelet med god samvittighet og starte på et nytt, der jeg kan ta steg videre, smiler Thorisdottir.

Det steget betyr også at hun må ta farvel med sine norske lagvenninner i Chelsea, Maren Mjelde og Guro Reiten.

– He-he, ja, det var jo egentlig litt av det vanskeligste. Jeg har blitt ganske nære med de to, men de er bare tre og en halvtime unna, så jeg skal nok klare å holde kontakten. Så har vi landslaget i tillegg. Vi holder kontakten. Det blir litt rart å møte de og spille mot dem, men sånn er fotballen, sier hun med et smil.

Et spesielt år

Bortsett fra Mjelde, Reiten og resten av sine medspillere har det sosiale livet vært meget begrenset for våre utenlandsproffer det siste året. Akkurat nå er England inne i sin tredje korona-lockdown og spillerne er underlagt strenge restriksjoner.

– Vi hadde egentlig ikke lov til å henge så mye sammen, men vi gjorde jo det av og til. Det var mindre sosialt der borte også og det kommer til å være lite sosialisering her, siden det er veldig strengt. Nå bor jeg i alle fall med én av spillerne, så det er veldig greit. Da har jeg i alle fall ei jeg kan sosialisere meg med, forklarer Thorisdottir.

I jula måtte hun derimot finne seg i å ty til andre alternativer. Korona-situasjonen og stengte flyplasser førte nemlig til at fjorårets julefeiring ble av det spesielle slaget.

– Jeg har ikke sett familie og venner siden juni, og julefeiringen ble på FaceTime. Det var tungt at man ikke fikk reise hjem til jul, men det blir vel til sommeren regner jeg med, jeg håper i alle fall det.

Men tross lite familietid har ikke Thorisdottir noen plan om å flytte tilbake til Norge med det første.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det. Jeg tar de 2,5 årene først og om det gir mersmak så ønsker jeg å fortsette. Jeg har ingen tanker om å komme hjem til Norge med det første i alle fall. Om kroppen og nivået er fint satser jeg på å være her. Så får vi se om det blir denne klubben eller en annen, sier hun.

Tabelltopp

Men akkurat nå er uansett alt fokus på Manchester United. Thorisdottir har allerede gjennomført sine første treninger med de røde djevlene og hun har latt seg imponere.

– Her har jeg jo en trener som har spilt midtstopper selv, så nå får jeg faktisk spille i den posisjonen som er den jeg har spilt i på landslaget. Hun er ekstremt flink til å utvikle spillere. Bare på de to treningene jeg har hatt har jeg blitt coachet mer enn jeg har blitt i Chelsea i løpet av tre og et halvt år, sier hun og fortsetter:

– Jeg har lyst til å utvikle meg som midtstopper og kanskje ta litt mer lederskap. Jeg er jo en av de eldste nå og tror det kan være viktig for meg med tanke på landslaget også.

Etter tolv spilte kamper topper Manchester United den engelske superligaen, tre poeng foran Thorisdottirs gamle arbeidsgiver, Chelsea. Selv om blåtrøyene har to kamper til gode, innrømmer stopperbautaen at det ville smakt godt å slå gamleklubben i kampen om seriemesterskapet.

– Jo, det er ingen hemmelighet at det hadde vært veldig spesielt. Jeg har jo gått til en ny klubb, jeg er ikke en del av Chelsea lenger og jeg ønsker jo å vinne. Å slå de hadde vært ekstremt kult, men det kommer til å bli tøft. Vi får se hvem som står igjen med pokalen til slutt, avslutter Thorisdottir med et smil.