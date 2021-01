Mercedes S-Klasse har alltid vært langt fremme på ny teknologi og eksklusivt utstyr.

Det gjelder naturligvis også nyeste generasjon av luksussedanen. Den er proppet av innovativ teknologi – for å tilfredsstille kresne kunder med høye forventninger.

For de som er ekstra glad i god lyd, er nye S-Klasse svært interessant. Her debuterer et splitter nytt lydanlegg, utviklet av den tyske high end-produsenten Burmester.

De har Mercedes samarbeidet med i over 10 år, for å kunne tilby et skreddersydd lydsystem i verdensklasse.

Så langt har Burmester 3D surround sound tronet øverst blant lydanleggene til Mercedes, i sin tok det over fire år å perfeksjonere systemet.

Nå har Mercedes tatt den helt ut, i det de lanserer Burmester high-end 4D på nye S-Klasse.

Nye S-Klasse har fått små justeringer på utsiden, mens interiøret er totalt forandret.

31 høyttalere og 1.750 watt

Det nye lydanlegget består av hele 31 høyttalere, inkludert en kraftig subwoofer i et 18,5 liters kammer.

Her er plasseringen av de ulike enhetene finjustert på millimeteren, for å skape et helt unikt og fyldig lydbilde.

Systemet oppgis til solide 1.750 watt, hvorav 400 watt er satt av til basshøyttaleren alene.

Til sammenligning består standard-anlegget i S-Klasse av 9 høyttalere på til sammen 125 watt.

Foruten fyldig lyd, kan du velge mellom 10 ulike massasjeprogrammer i nye S-Klasse.

Vibratorer i setene

Men det stopper ikke der. På det nye Burmester-anlegget, er det også montert egne vibratorer i stolryggen og hodeputene.

I tillegg til lydkvalitet, er design og utseende en viktig del av Burmester-pakken.

Disse skal vibrere i takt med lydsignalene og forsterke hele lydopplevelsen – i form av en fysisk, liten «trøkk».

Dette er Mercedes og Burmester først i verden med å tilby, og det er altså disse vibratorene som utgjør den fjerde dimensjonen i Burmester high-end 4D.

Her kan naturligvis både fører og passasjerer selv justere effekten av 4D-dimensjonen.

Med over 30 høyttalere, perfeksjonert lyddesign og fysiske vibrasjoner, er det ingen tvil om at Mercedes og Burmester sikter svært høyt. Målet er å levere en helt ny dimensjon av lyd i bil.

– Så vidt vi vet er Burmester High-end 4D-surround sound rett og slett den råeste lydopplevelsen som eksisterer i en serieprodusert bil, sier Audun Hermansen, kommunikasjonsdirektør i Mercedes-Benz Norge, til Broom.

Bilen leveres med flere ulike motoralternativer. Etterhvert kommer også en AMG-versjon med V8-motor og langt over 600 hk.

89.700 kroner

Det nye toppanlegget blir i første omgang kun tilgjengelig som tilvalg på S-Klasse. Ikke overraskende speiler prislappen eksklusiviteten. Vi snakker 89.700 kroner.

– S-Klasse er allerede en svært eksklusiv modell, både når det gjelder utførelse, teknologi og i antall registrerte biler. Basert på historiske data, ser det ut som vi kan inkludere eksklusiv nok en gang. For Burmester High-end 4D surround sound er et tilvalg for de heldige få. Vi forventer at 10-15 prosent av S-Klasse-kundene vil velge dette anlegget. En av disse bilene er allerede på vei til Norge, bekrefter Hermansen.

