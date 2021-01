Krever gigantsum fra Trump-advokat

Dominion Voting Systems saksøker Donald Trumps advokat, Rudy Giuliani, for 1,3 milliarder dollar, fordi de mener at advokaten har ærekrenket selskapet.

I kjølvannet av at det amerikanske valgresultatet gikk i Joe Bidens favør, hevdet Giuliani ved gjentatte anledninger at Dominion, som lager maskinvare som brukes ved stemmegivning, var eid av venezuelanske kommunister som forsøkte å forstyrre valget.

Mandag leverte Dominion et søksmål hvor de ber om 1,3 milliarder dollar, drøye 11 milliarder kroner, i skadeserstatning fra Giuliani.

I et 107 sider langt dokument så skriver Dominion at «Dominions grunnlegger og selskapets ansatte har mottatt drapstrusler og blitt trakassert, som følge av «Giulianis ærekrenkende spredning av løgner».

De skriver videre at Giuliani har spredt de feilaktige påstandene via sin egen Twitter-konto, som gjest i radio -og TV-programmer, og under et TV-sendt Trump-møte som ble avholdt i forkant av stormingen av Kongressbygningen, skriver NBC.

Dominion har tidligere også saksøkt advokaten Sidney Powell av samme grunn. Også i det søksmålet ber selskapet om 11 milliarder kroner i skadeserstatning.