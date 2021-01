Hagen ut mot høydehusforbudet - får støtte av Norges Cykleforbund

Forrige uke ble det klart at høydehusforbudet i Norge ikke vil bli midlertidig avviklet.

Saken vil imidlertid være på agendaen igjen på idrettstinget i mai - og NFIF har allerede gått ut og sagt at de vil fremme et forslag om å avvikle forbudet.

Nå velger også NCF å ta et tydelig standpunkt i en debatt som snart har pågått i 20 år i norsk idrett.

– Vi vil støtte friidrettsforbundet. Vi har signalisert at vi ikke er for et særnorsk forbud. Et slikt forbud har ikke noen hensikt, sier sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes til TV 2 mandag ettermiddag.

Reagerer på at «klimarom» er lov, men ikke høyderom

Sist saken var oppe på idrettstinget, i 2015, ble forslaget fremmet, uten hell, av NFIF, Norges Skiskytterforbund og Norges Svømmeforbund.

Nå vil de altså også få støtte fra sine sykkelkollegaer.

– Ja, jeg hadde håpet på et fritak, sier Hagen, som nettopp har fullført en treningssamling i Nord-Spania, til TV 2, og fortsetter:

– Jeg mener at når alle andre land og konkurrenter har det tilgjengelig - og det ikke står på dopinglisten - så burde man lagt opp til at man kunne forberedt seg og trent på samme vilkår. Jeg må understreke at jeg ikke har satt meg ekstremt godt inn i diskusjonen, og det finnes gode argumenter for og imot. Men når man har et «klimarom» (på Olympiatoppen, journ.anm.) som simulerer luft og temperatur, så ser jeg ikke den store forskjellen på dette og høyde, sier Hagen.

Én ting er de åpenbare utfordringene med å krysse landegrensene i disse tider - en annen er miljøaspektet.

– I den situasjonen vi er i nå, når det er vanskelig å reise og strenge karanteneregler, så burde det vært løsnet litt opp. I tillegg er det et miljøaspekt oppe i det hele. Hvis vi hadde tillatt dette i Norge, så hadde vi sluppet å fly jorden rundt for å være i høyden. Vi må redusere utslippene, så det å kunne gjøre ting nærmere der vi bor ville vært bra både for lommeboka, miljøet og smittesituasjonen, forklarer han.

Vil investere i høydetelt og sove i det hjemme

Hagen, som de aller fleste andre klatrere - og sammenlagtryttere i sykkelsporten, drar vanligvis på flere samlinger i året i høyden.

Etter planen skal Hagen på høydesamling igjen før Katalonia rundt i slutten av mars og før Giro d'Italia i mai.

– Høyden har en effekt på utholdenheten. Hvis du er en klatrer, slik som jeg, Andreas Leknessund, Tobias Foss og Markus Hoelgaard, så har oksygenopptak og kapasitet mye å si. Jeg har ikke like mye erfaring på dette området som eksempelvis Ingebrigtsen-brødrene, men jeg har hatt høydesamlinger i Livigno, som jeg har merket god effekt av, sier han.

– Hva ville du gjort hvis det hadde kommet et fritak?

– Da ville jeg investert i høydetelt hjemme og sovet i det. Det gjør mange av lagkameratene mine. Om det hadde blitt lovlig i Norge ville man også bygget flere høydehus. Da kunne vi hatt treningsøkter der, hatt samlinger og levd i høyden hele døgnet.

Norge og Italia i særstilling

Det er ikke første gang at høydehusforbudet skaper irritasjon i sykkelmiljøet.

Lars Petter Nordhaug gikk i sin tid ut mot forbudet og argumenterte med at utøvere i samme idrett bør kunne forberede seg og konkurrere på like vilkår.

Hagen understreker at han naturligvis forholder seg til forbudet slik det er nå, men forteller også at flere lagkamerater synes det er noe spesielt at Norge har vedtatt et forbud mot det.

Forbudet blir ofte omtalt som «særnorsk», men også Italia har et eksplisitt forbud mot såkalte «høydesimulerende metoder».

Forbudet i Italia skiller seg fra det norske ved at det kun er bruk av høydehus i Italia som er forbudt - med andre ord kan en italiensk utøver fritt bruke høydehus over grensen i Frankrike, for eksempel.

Bruk av høydehus er imidlertid kriminalisert i Italia, noe som gjør at utøvere i teorien kan straffes med store bøter og fengselsstraff. I Norge er det ikke klarhet i konsekvensene av brudd på høydehusforbudet.