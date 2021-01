Stor usikkerhet om smitterisiko i kollektivtrafikken: – Det føles mer skummelt nå

Helsefagekspertene mener at det er vanskelig å vurdere smitterisikoen i kollektivtrafikken etter det muterte viruset ble oppdaget. Ruter kommer med en sterk oppfordring til alle reisende.

Regjeringen innførte i helgen svært kraftige tiltak i en rekke kommuner på Østlandet, etter at det muterte viruset ble påvist i Nordre Follo.

I kommunen øker smitteutbruddet stadig i omfang, mens Oslo jobber på sprengt med å kartlegge om det muterte viruset sprer seg vilt.

Blant de nye tiltakene var det også en klar anbefaling til kommunene om innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten.

Ruter har ikke innført nye tiltak, men viser til at de løpende har oppdatert smittevernet om bord under pandemien. Nå kommer de med en sterk oppfordring til reisende:

– Vi savner kundene våre, og det er helt spesielt å jobbe i Ruter og be folk om å ikke reise, men det gjør jeg nå. Lytt til myndighetene, ikke reis hvis du ikke må, og gi plass til de som må reise, sier pressevakt Cathrine Myhren.

Det er en kjent sak at viruset smitter lettere innendørs hvor mange er samlet. Helsefagekspertene har imidlertid vanskelig for å beregne risikoen man utsetter seg for ved å reise kollektivt.

RISIKO: Ettersom det muterte viruset smitter lettere, kan det øke risikoen for smitte når man reiser kollektivt. Foto: Fanny Bu / TV 2

Mer skummelt

21 år gamle Nora Meier er student og bor i Oslo sentrum. På grunn av smittesituasjonen prøver hun å unngå å reise kollektivt så ofte hun kan.

– Jeg går når jeg kan. Og når jeg først reiser, prøver jeg i tillegg å holde meg unna rushtid og bruker alltid munnbind. Men må man dra et sted, så må man et sted, sier Meier.

Nå har det muterte viruset skapt større usikkerhet.

– Det er mer skummelt nå, men mest med tanke på hvis jeg smitter andre. Jeg er ikke så redd for min egen helse, sier Meier.

Regjeringen har kommet med en sterk oppfordring til innbyggerne i de berørte kommunene om å ikke reise til nabokommunene for å hindre spredning av viruset. Meier pendler vanligvis til Hole kommune for å jobbe.

– Det er en ganske kjip situasjon. Nå kan jeg ikke dra hjem for å jobbe eller besøke familien, sier hun.

SMITTE: Nora Meier (21) er mer redd for å smitte andre, enn å bli smittet selv. Foto: Fanny Bu / TV 2

– Vi vet ikke

Ettersom smittesituasjonen er så usikker, mener assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at det er viktig å redusere antall mennesker som reiser i kollektivtrafikken.

– Det er viktig å redusere kontakten mellom mennesker nå som vi ikke helt vet hvor i samfunnet det finnes mutert virus, spesielt i de kommunene som er omfattet av de nye tiltakene, deriblant Oslo, sier Nakstad.

Det muterte viruset er anslått å være inntil 70 prosent mer smittsomt. Det er imidlertid vanskelig å vite hvordan dette vil slå ut om bord på en buss, trikk eller T-bane.

– Smitterisikoen ved mutert virus er større enn den vanlige virusvarianten. Hvor mye større den er på en kollektivreise der man bruker munnbind vet vi ikke nøyaktig, sier han.

AVSTAND: Å holde avstand til andre er fortsatt det sikreste tiltaket for å minske risikoen for smitte. Foto: Fanny Bu / TV 2

Mørketall

Avdelingsleder Line Vold i Folkehelseinstituttet forteller at en av utfordringene med smitte i kollektivtrafikken, er at det sjeldent lar seg spore.

– Dersom man smittes på offentlig kommunikasjon så vil man oftest ikke vite selv hvor man er smittet, og dermed blir det ikke med i våre statistikker, sier Vold.

Sjåfører i kollektivtrafikken er ganske høyt opp på listen over yrker hvor flest blir smittet, viser en rapport fra FHI.

Hun mener at anbefaling eller påbud om hjemmekontor er blant de viktigste tiltakene for å hindre at folk blir smittet i kollektivtrafikken.

– I lys av påbud om hjemmekontor er det også sannsynlig at det er færre som reiser kollektivt enn det er til vanlig, sier Vold.

Samtidig er avstand fortsatt er det viktigste risikoreduserende smitteverntiltaket på offentlig transport.

– Ettersom virusvarianten er mer smittsom, må risikoen antas å være større for å bli smittet der mange ferdes. Det er viktig å holde minst en meters avstand, og bruke munnbind der det ikke går, sier avdelingslederen.

T-BANE: Etter påbudet om hjemmekontor ble innført i Oslo, merket Ruter at det var færre som reiste kollektivt mandag. Foto: Fanny Bu / TV 2

– Ikke grunn til å endre meteren

Mandag sa Nakstad til VG at Helsedirektoratet vurderer å endre rådene om én meters avstand.

– Det med avstand er vesentlig når det gjelder dette muterte viruset. Det ser ut som én meter ikke er nok, sa han.

Det kan få betydning for kapasiteten på busser, trikker og T-baner. Vold opplyser at FHI ikke ser grunn til å endre avstandskravet nå.

– Det er de samme smitteverntiltakene vi kjenner til som gjelder også for denne virusvarianten, og vi har ikke kunnskap som tilsier at viruset smitter på lengre avstand. Det som er rapportert er at viruset smitter lettere sannsynligvis fordi viruset binder bedre til cellene i slimhinnene våre, sier Vold.

MUNNBIND: Ut fra det TV 2 kunne observere, brukte majoriteten av de reisende munnbind mandag ettermiddag. Foto: Fanny Bu / TV 2

Ikke reis

Ruter forteller at de opplevde at det var færre reisende mandag morgen etter de nye tiltakene ble lagt frem i helgen.

– Vårt generelle inntrykk ut fra observasjoner og overvåking av morgentrafikken i dag er at det var færre reisende mandag morgen. Det er vi glad for, vi er ikke i en normalsituasjon og punkt en i våre retningslinjer er at man ikke skal reise hvis man ikke må, sier pressevakt Cathrine Myhren i Ruter.

Regjeringen anbefalte forsterkede tiltak i kollektivtransporten i en rekke kommuner på Østlandet. Ruter opplyser at de ikke har innført nye tiltak etter helgen ettersom de løpende har oppdatert smitteverntiltakene gjennom pandemien.

– Ruter har under hele koronaperioden fulgt opp myndighetenes retningslinjer med tiltak for å ivareta smittevern for passasjerer, førere og øvrig besetning, og det fortsetter, sier hun.

Det innebærer blant annet tydelig informasjon til reisende om smittevernregler, og at de prøver å tilby et kollektivtilbud som er tilpasset etterspørselen og myndighetenes anbefalinger.

TOMT: Det var relativt folketomt på Jernbanetorget i 16-tiden mandag. Foto: Fanny Bu / TV 2

Oppfordring til reisende

Ruter mener at de har gjort det kan for å tilrettelegge for en trygg reise. Nå kommer selskapet med en sterk oppfordring til reisende om å ta ansvar:

– Vi oppfordrer alle til å vurdere om de har behov for å reise kollektivt, og for de som må reise, så er vår tydelige oppfordring å beregne god tid, bruke munnbind, benytte sitteplasser og å følge smittevernreglene om bord. For de som reiser i Oslo, hvor det er relativt hyppige avganger, kan det innebære at man må gå av dersom det er fullt eller at man må vente på neste avgang, sier Myhren.