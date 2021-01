Enda et VM-lag rammet av magetrøbbel: – Ikke tilfeldig

Det slovenske håndballforbundet går hardt ut på sin hjemmeside etter at tolv av deres spillere ble matforgiftet dagen før kampen mot vertsnasjon Egypt.

– Guttene skrek av smerte, kastet opp og løp ut på toalettene som om deres liv sto på spill, skriver forbundet i uttalelsen.

– Vi er sikker på at dette ikke er tilfeldig, sier direktør for det slovenske landslaget, Uros Mohoric, til TV 2 SPORT.

– Vi har vært her i tolv dager med samme protokoll, regulering og mat. Alt har vært under kontroll, og så plutselig én dag før den avgjørende kampen mot Egypt får tolv spillere en virusinfeksjon med feber og oppkast, forklarer han videre.

Slovenia stilte derfor med redusert tropp til kampen mot Egypt som endte 25-25, og sendte Slovenia ut av VM. Det slovenske håndballforbundet er kritiske til det internasjonale håndballforbundet og hvordan årets mesterskap har vært.

Også det danske laget har slitt med magetrøbbel. De bor på samme hotell som Slovenia og møter Egypt til kvartfinale onsdag.

Norge bor på et annet hotell, men skulle egentlig bytte til Slovenia og Egypts hotell mandag. Etter en diskusjon innad i landslagsteamet søndag kveld ble det bestemt at Norge blir værende på sitt hotell.

De norske håndballgutta hadde problemer med magetrøbbel i starten av mesterskapet, men har nå fått orden på situasjonen. Etter samtaler med det medisinske apparatet ble konklusjonen at det er tryggest å ikke bytte hotell.

– Vi har vært igjennom dette med magetrøbbel og jeg velger å tenke at det er tilfeldig at det skjer. Vi har hatt litt uflaks i starten, og nå har andre lag hatt litt uflaks, sier landslagssjef Christian Berge til Aftenposten på en felles pressekonferanse mandag.

– Vi begrenser risikoen ved å bli her. Så får vi litt lengre kjøretur til kamp, men det er flere plusser ved å bli her. Det ville vært dumt av oss å risikere noe i forhold til å flytte inn i et hotell som sliter med det (magetrøbbel), understreker Berge.