30 timers samfunnsstraff og åtte måneder uten førerkort: Det ble resultatet av kjøreturen 21-åringen hadde gjennom Nordbytunnelen i Ås, før jul i fjor.

Her gikk det nemlig altfor fort, nå har sjåføren fått dommen sin i Follo tingrett, skriver lokalavisen Østlandets Blad (bak betalingsmur).

Det hele startet da 21-åringen var på vei hjem etter en lang arbeidsdag. Han kjørte sørover på E6 og altså inn i Nordbytunnelen. Ute på veien samme sted var også en UP-bil.

Ga gass

– Siktede følte litt at bilen som kjørte bak ham, som viste seg å være politibilen, ønsket at han skulle kjøre fortere, og han ønsket avstand. Det var bakgrunnen for at han kjørte enda raskere etter at de begynte å følge han, fremgår det av rettsboken.

Dermed ga 21-åringen som kjørte en Tesla Model 3, gass. Over en strekning på 3,3 kilometer ble han målt til en gjennomsnittshastighet på 143,86 km/t. Så kom blålysene på bak ham.

Grisekjørte forbi sivil politibil – så kom blålysene på

21-åringen kjørte en Tesla Model 3, og fortalte i retten av dette var en mer motorsterk bil enn det han ellers var vant til å kjøre.

Respekt for trafikkreglene

Dette er grensene for å miste førerkortet: 30-sone: 56 km/t

40-sone: 66 km/t

50-sone: 76 km/t

60-sone: 86 km/t

70-sone: 106 km/t

80-sone: 116 km/t

90-sone: 126 km/t

100-sone: 141 km/t

110-sone: 151 km/t

Det hører med til historien at det er 90-sone på denne strekningen. Her er grensen for å miste førerkortet på 126 km/t. Dermed ble det altså førerkortbeslag med god margin i dette tilfellet.

– Det er helt klart at både allmenn- og individual-preventive hensyn gjør seg sterkt gjeldende ved kjøring i slike hastigheter. Det er helt avgjørende for en trygg trafikk at trafikantene har respekt for trafikkreglene, herunder også reglene for fart. Selv om siktedes kjøring i dette tilfellet ikke har medført noen reelle faresituasjoner, så er det like fullt på det rene at jo fortere man kjører, jo større er risiko for at det kan oppstå fare. Farepotensialet retter seg vel så mye mot medtrafikanten som føreren selv, understreker dommeren i Follo tingrett, ifølge Østlandets Blad.

Målt til 180 km/t – da ga mannen gass og stakk av

Video: Her er superbilen du kan bruke hele året