Fikk sitt første panikkanfall som 17-åring – nå åpner han opp om angsten

Vi kjenner han best som sjefen for fest, men Freddy Kalas har også en annen side som få kjenner til.

Det er med sanger som «Pinne for landet», «Jovial» og «Feel da rush» vi kjenner han. Nå har Freddy Kalas, eller Fredrik Auke som han egentlig heter, akkurat gitt ut en ny sang som består av flere lag inspirert av konseptet #altblirbra.

– Det er en dypere Freddy som kommer frem nå, jeg har jo andre sider enn bare fest og moro. Det er en sang for de som har mistet noe, noen eller seg selv, fortsetter Drammens store sønn.

For artisten vet en del om å miste seg selv. Da han var 17 år gammel, så var det akkurat det som skjedde.

FREDDY KALAS SOM BARN: Allerede som liten gutt drømte han om å bli artist Foto: Privat

– Jeg fikk et skikkelig panikkanfall etterfulgt av en voldsom depresjon, du kan på en måte si at jeg fikk full pakke. Det var kraftige saker, forteller han til God morgen Norge, og utdyper:

– Det var en bølge av sorg som kom over meg, og det slapp ikke taket.

Freddy Kalas gikk en tur i Drammen sammen med en kamerat, og som lyn fra klar himmel kom panikken.

– Kameraten min så bare rart på meg og skjønte ingenting. Jeg skjønte vel egentlig ikke hva som skjedde selv. Jeg trodde det hadde klikka for meg og at jeg hadde blitt skikkelig gal, forteller han åpenhjertig.

Ble verre før det ble bedre

Dette var starten på en vanskelig periode der han ble dårligere og dårligere.

– Jeg var mye hjemme alene, jeg skjønte ikke hva jeg stod i. Jeg fungerte sånn helt ok i fem år. Etter hvert fikk jeg en jobb som jeg jobbet i tre dager i uken, men det var helle ikke så lett fordi jeg hadde mange tvangstanker.

– Mamma og pappa sa jeg skulle gå til psykolog, men jeg turte ikke.

For å komme seg gjennom dagen, hadde han små ritualer han måtte gjennomføre.

– Det var så galt at hvis hvis skoene mine ikke stod snorrett, så var jeg sikker på at noe fælt kom til å skje. Jeg ble også redd for hva som var bak døren jeg var i ferd med å lukke opp. Det som møtte meg var rett og slett en haug med tvangstanker som dukket opp samtidig.

Veien ut startet med svømming

– Jeg forandret meg ganske mye etter det som skjedde, jeg fikk på en måte kontakt med sårbarheten inne i meg. Jeg tror at når man får angst og depresjon, så er det mye man må rydde opp i på innsiden.

I starten visste han ikke hvordan han skulle takle følelsene og gikk mye alene med angsten. Etter en stund ble svømmingen starten på veien ut av de vonde tankene, før han fikk noen å snakke med.

– Det skjer noe med med hjernen når du både trener og ikke minst spiser sunt samtidig. Jeg tror rett og slett det er oppskriften for mange til å bli lykkeligere med seg selv, sier han og fortsetter:

– Jeg vet at mange også trenger medisiner for å komme ut av den samme situasjonen, men for meg var det en livsstilsendring og sunnere kosthold som måtte til.

Lever med angsten

Freddy bestemte seg for å få det til, og måtte lære seg å få livet til å fungere.

– Det handler vel egentlig ikke om å bli kvitt angsten, men å leve med den i stedet.

Fremdeles kjenner han på tunge perioder, men nå vet Freddy Kalas hva han skal gjøre for å leve med det.

– Når man er mye alene så kan jo tankene komme tilbake, spesielt nå under korona, sier artisten, og kommer med råd til andre som også sliter i den tunge tiden vi befinner oss i:

FØRSTE SKITUR PÅ ELLEVE ÅR: Freddy Kalas har kjøpt nye ski som skal brukes for første gang i helgen. Foto: Privat

– Kom dere ut, men det er viktig å ikke starte for hardt. Gå 15 minutter hver dag i en uke, 20 minutter uken etter og begynn deretter med oppoverbakker.

Selv han har gått gatelangs i Drammen i flere år. Mil etter mil er tilbakelagt i all slags vær og vind for å holde de mørke tankene på avstand. Men nå er det marka som skal oppdages.

– Jeg har akkurat kjøpt meg nye ski. Planen er at jeg i helgen skal ta meg en skitur for første gang på elleve år, skiklærne er også nye. De er faktisk så nye at jeg har brukt den siste uken på å gå de inn, forteller en lattermild Kalas og fortsetter;

– Det må jo se innmari dumt ut at jeg bare går rundt på beina i fullt skitøy.

Fra senga til scenen

Det er sikkert mange som undres over hvordan en person som har sosial angst og knapt tør å åpne døren i frykt for hva som er på baksiden, tør å entre en scene foran mange tusen mennesker.

– Jeg bare bestemte meg for å klare det, samtidig som svømmingen og en litt sunnere livsstil gjorde at jeg fikk det til.

Interessen for musikk fikk Freddy Kalas, da han var tolv år gammel. Etter hvert ble det laget musikk til forskjellige russebusser og da lillebror Simen startet Broiler, ble Freddy med å både skrive og synge. Sanger som «Vannski», «Bånnski» og «Afterski» ble starten på artistkarrieren.

Da Broiler gikk over til engelske tekster, tok Freddy over stafettpinnen med sanger på norsk.

ET STORT STEG: Dette var helt utenkelig for bare et par år siden, da tenårene var preget av sosial angst Foto: Privat

«Alt blir bra»

Den nye sangen viser en annen side av drammenseren.

– Det er ganske mange som har det veldig vond, flere har gått bort, noen har mistet jobbene sine og flere har også tapt sparepengene sine. Sangen jeg har laget ønsker jeg kan gi folk håpet tilbake, kanskje den kan være til trøst.

Responsen i sosiale medier viser at han har truffet en nerve hos mange mennesker.

– Jeg har fått mange fine tilbakemeldinger. Folk sier at sangen treffer de veldig og da blir jeg glad, avslutter Freddy Kalas, som kan avsløre sine planer for 2021:

– Jeg skal skrive masse musikk. Også skal jeg komme meg ut i skog og mark og selvfølgelig bruke de nye skiene mine.