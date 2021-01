Nicklas Bendtner legger skylden på dansk presse etter innbrudd

GOD KVELD NORGE (TV 2): Tidligere RBK-spiller Nicklas Bendtner (33) opplevde innbrudd i sitt eget hjem natt til søndag. Dette skjedde like etter at han følte seg presset til å forteller at han var i Dubai.

Den danske fotballspilleren Nicklas Bendtner raser mot dansk presse etter at det nylig skjedde et innbrudd i hans hjem, Hørsholm-villaen, som han deler med sin kjæreste Philine Roepstorff.

I DUBAI: Nicklas Bendtner og kjæresten Philline Roepstorff følte de måtte fortelle at de var i Dubai ettersom pressen kontaktet dem flere ganger og reiser deres. Foto: Ole Martin Wold

På lørdag fortalte paret at de var koronafast i Dubai. Fotballspilleren følte nemlig at han var nødt til å fortelle at han ikke var hjemme, ettersom dansk presse hadde kontaktet dem flere ganger om at de antageligvis var på utenlandsferie.

Nå raser Bendtner mot dansk presse på sin Instagram-profil etter innbruddet.

– I går tvang deres konstante snusing i vårt privatliv oss til å rapportere at vi var strandet i utlandet. I går kveld ble det begått innbrudd i huset vårt. Håper dere er stolte, skriver Bendtner på Instagram søndag.

Ville ikke vise at de var på reise

Paret har vært i Dubai siden starten av januar, ifølge dansk Se og Hør. De er nå koronafast på grunn av at Danmark nylig innførte flyforbud fra De Forente Arabiske Emirater til Danmark.

Årsaken til dette er at det har vært flere episoder med koronatester som var falsk negativ fra reisende som kom fra Dubai til Danmark.

Bendtner forteller at de aldri har forsøkt å skjule at de var på reise i Dubai, og hevder at de har publisert vanlig innhold til sine følgere på Instagram.

De har heller ikke hatt et ønske om å vise at de var på reise.

– Selvfølgelig annonserer vi ikke at vi er langt hjemmefra fordi det frister feil folk, sier Bendtner i forbindelse med innbruddet.

33-åringen sier ikke noe om selve omfanget av innbruddet eller hva som er borte.

På forretningstur

Paret er på en tur de hevder i hovedsak er en forretningsreise og ikke bare ferie.

Bendtner forteller også på Instagram at de ikke har vært på noen fester og kun har vært på offentlige restauranter som har fulgt koronareglene.

Nå prøver de å komme seg hjem igjen til Danmark, men har ikke lykkes med det enda.

Den danske regjeringen vil ikke hjelpe dansker som er koronafast i Dubai og har bedt dem om å finne en egen vei hjem.