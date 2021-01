Meteorologen med gladmelding til sør- og østlendinger

– Fra i morgen og frem til torsdag ser det ut som at noe av det fineste været vil bli på Sørlandet og Østlandet, sier vakthavende meteorolog Roar Inge Hansen ved StormGeo til TV 2.

Ekstremværet «Frank» ga svært kraftige vindkast flere steder i landet forrige uke. Yr skrev på Twitter at de målte over 53 meter per sekund på fjellet i Troms.

Ifølge Beauforts skala er vindkast med styrke over 32,7 meter i sekundet definert som orkan.

Nå kan meteorologen betrygge med at det ikke lenger er ekstremvær i vente i landet.

– I dag er det stort sett fint vær i store deler av landet. Fra Mjøsa og sørover er det fortsatt et kompakt skydekke, men dette vil sprekke opp i løpet av kvelden eller natten, sier Hansen.

Kaldværet fortsetter

I natt var det 33 minusgrader i Gudbrandsdalen, Folldalområdet og ved grensa til Trøndelag. I Hemsedal ble det målt minus 30 grader.

– Det var veldig kaldt i natt, og jeg tror det kan bli like kaldt i natten som kommer i disse områdene. Også Sørlandet vil få det kaldere i løpet av natten, sier han.

Fram til torsdag blir det ifølge Hansen pent, men kaldt vær. Tendensen tilsier at det blir kaldere i Oslo-området i de kommende dagene, der det kan bli 12-13 minusgrader, også i sentrum.

– Det blir sol og nesten klarvær alle disse dagene. Når sola kommer opp, så varmer den litt, men den vil den ikke få temperaturen til å stige over null, sier meteorologen til TV 2.

– Mer usikkert på Vestlandet

Vestlandet og Trøndelag opplever nå et lavtrykk som kan fortsette de neste tre dagene.

– Da vil det bli mer skyet og snø i ytre områder på Vestlandet, mens det inn i landet vil bli klarere og mindre snø, sier Hansen til TV 2.

Bygene på Vestlandet kan bli nærgående. Disse bygene kan bli å se i Trøndelag og Møre og Romsdal, men også her vil det kunne klarne opp senere i uken.

Rester av «Frank»

På Finnmarkskysten kan man likevel oppleve stiv kuling etter ekstremværet.

– Det er et kraftig høytrykk nord for Svalbard, så det blåser kraftig på Finnmarkskysten, noe som kan komme til å fortsette til torsdag, sier meteorologen, og fortsetter:

– Det er fremdeles nokså skyet i Troms og Lofoten og sørover i Nordland, men dette vil sprekke opp, så det blir fint her også.

Nesten en halvmeter snø

Skal du ut og boltre deg i snøen, bør du befinne deg høyt oppe eller litt inne i landet.

Ifølge meteorologen er det lite snø i lavlandet – også i nord. På Finnmarksvidda ligger det derimot mellom 30-40 centimeter snø, noe som trolig blir liggende den kommende uka.

– I Sør-Norge er det heller ikke noe å skryte av i lavlandet, men kommer du deg opp i fjellområdet i 1000 meters høyde, vil det kunne ligge over én meter. I Nordmarka er det falt 70 centimeter, sier den vakthavende meteorologen til TV 2.

Men også vestlendinger kan glede seg over snøbyger de kommende dagene, skal vi tro Hansen. Der kan det bli 10 centimeter i kystnære områder.

– Det skjer ikke alltid for å si det sånn, sier han.

Han fortsetter:

– Mye tyder på den kalde værtypen fortsetter inn i helgen. Det gjelder hele landet. De snøbygene på Vestlandet vil gi seg torsdag. Det kan kanskje komme en mildere værtype søndag eller mandag.