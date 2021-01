Dette er kaffekannen du bør kjøpe

En god kaffekanne bør holde godt på varmen, sitte godt i hånda og helle kaffen både enkelt og elegant. Vi har testet syv forskjellige kanner, som varierer i pris fra 69 til 1189 kroner.

Disse kannene er testet for isolasjonsevne og brukervennlighet:

Navn Pris Behövd, IKEA 69 Bistro, Bodum 299 Tiger 399 Lundi, Sabor 499 Grand Cru, Rosendahl 599 Eva Solo 799 Alfi, Gusto 1189

Holder godt på varmen

For å se hvor godt kannene holder på temperaturen har vi, i samarbeid med Det Norske Veritas, fylt 80 grader varm kaffe på alle kannene og latt de stå i tre og en halv time. Hver kanne ble utstyrt med en temperaturføler som overvåket temperaturen fra start til slutt. Etter 2,5 time helte vi ut to kopper kaffe, for å se om det påvirket temperaturen.

OVERVÅKES I TRE TIMER: Temperaturen overvåkes konstant i tre timer. Foto: Hilde Ranheim/TV 2 hjelper deg.

Og resultatet?

– Alle kannene, utenom en, holder fortsatt en høy og god temperatur etter 3,5 time, forteller Ingrid Høgsæt Skutle, sivilingeniør i Det Norske Veritas.

HOLDER GODT PÅ VARMEN: Grafen illustrerer varmetapet på 3,5 timer. Den nederste grafen viser kannen Gusto fra Alfi, som endte opp på 66 grader. Den øverste er kanna fra Eva Solo. Foto: Det Norske Veritas.

Kanna fra Eva Solo måler hele 74 grader etter 3,5 time, og kan nytes varm og god. Den dyreste kanna fra Alfi har den laveste temperaturen, og måles til 66 grader. Men temperaturen er fortsatt innenfor normal drikketemperatur.

Kannen som har alt

For å vurdere kannenes brukervennlighet har vi fått hjelp av Hotel Bristols restaurantsjef Shadrack Memgård og barsjef Daoud Salam.

– En kaffekanne må sitte godt i hånden, være enkel å helle fra og selve strålen må treffe koppen pent, ifølge restaurantsjef Memgård.

Også i denne utfordringen skiller kanna fra Eva Solo seg ut. Både strålen, grepet og designet sørger for at kannen vinner førsteplassen.

– Bra grep, nice design og overraskende bra stråle. Vi har funnet vår vinner, mener barsjef Salam.

Kannen fra Eva Solo vinner begge testene, og den får sammenlagt terningkast 6.

VINNERKANNE: Eva Solo, 799 kroner. Foto: Anne-Mali Thyrum/TV 2 hjelper deg.

Flere terningkast 5

Hakk i hel er kanna Bistro fra Bodum. Den gjør serveringen til en lek med den skjulte og svært enkle knappen på topp og en tynn, perfekt stråle. Kanna ender på en sterk femmer.

Kannene fra Tiger, Rosendahl og Alfi får også skryt, og de får sammenlagt hver sin femmer på terningen.

Memgård og Salam synes den billige kannen fra IKEA gjør et godt førsteinntrykk, helt til det viser seg at den ikke står stødig på bordet. Kannen fra Sabor har for bred stråle, og kaffen skvetter utenfor når den helles i koppen. Dette gjør at de havner på bunn, med terningkast 4.

