Bekreftet: Lampard ferdig i Chelsea

Chelsea bekrefter at Frank Lampard er ferdig som klubbens manager.

42-åringen forlater Chelsea på niendeplass i Premier League.

– Han klarte ikke å sette et skikkelig stempel på Chelsea. De hadde en veldig god periode i høst, men før og etter den har det vært langt unna forventet standard, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Lampard ble Chelsea-manager da han kom fra Derby og erstattet Maurizio Sarri sommeren 2019. I sin første sesong tok han London-laget til en sterk fjerdeplass, men det har gått tyngre denne sesongen.

– Dette var en veldig vanskelig beslutning for klubben, ikke minst fordi jeg personlig har et svært godt forhold til Frank og jeg har den største respekt for ham. Han er en mann med stor integritet og den høyeste arbeidsmoral, men under de nåværende omstendighetene mener vi det er best å bytte manager, sier Chelsea-eier Roman Abramovitsj til klubbens nettsider.

– På vegne av alle i klubben, styret og meg personlig, vil jeg takke Frank for sin jobb som hovedtrener og ønske ham all suksess i fremtiden. Han er et viktig ikon i denne fantastiske klubben og hans status her forblir uforminsket. Han vil alltid få en varm velkomst på Stamford Bridge, sier Abramovitsj.

Flere medier melder at Thomas Tuchel er nær ved å ta over Chelsea.

– Det mest logiske og forventede er Thomas Tuchel. Han kommer med god erfaring, og har en filosofi som bør passe godt i England, sier Stamsø-Møller.



Saken oppdateres!