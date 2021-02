Jeg sitter bak rattet i en splitter ny Porsche 911 Carrera 4S, kanskje en av de beste sportsbilene på planeten.

I sidespeilet skimter jeg så vidt solen, gjennom et hav av frostrøyk. De gode, svulstige 911-hoftene ser jeg også. Dæven så vellykket dette designet er.

Turtelleren viser 7.000 omdreininger, og motoren bak skuldrene mine synger i ren gledesrus. Det er akkurat som hestene fra Stuttgart får bein å løpe på.

Utenfor er det 20 minus, og jeg befinner meg nesten 1.000 meter over havet, på et av Nordens råeste isbane-anlegg. Tisleifjorden er navnet.

Normalt er det så mange biler her ute, at du nærmest kjører i kø. Denne helgen får jeg imidlertid disponere alle banene helt alene – sammen med en to uker gammel Porsche 911. Det er nesten ikke til å tro.

Fra midten av 90-tallet har det vært isbaneaktivitet på Golsfjellet. I dag driftes anlegget av Isbanedrift. Det er hovedsakelig profesjonelle kunder (bilimportører og blålysetater) som benytter banene.

Perfeksjon

Jeg skal skru klokken et par døgn tilbake. Nå har jeg akkurat ankommet Porsche Center Oslo, hvor jeg skal plukke opp ukens testbil.

Her står bilen 100 prosent strøken i utleveringshallen på Porsche Center Oslo.

Avtalen var i utgangspunktet å hente en grå Carrera 4, som jeg har gledet meg LENGE til. Så får jeg høre at den bilen er solgt, men at erstatningsbilen er en blodfersk og knallgul 4S.

Bilen er så strøken, at det nesten gjør fysisk vondt å ta den med ut i Oslos gater, som er saltet kraftigere enn Hellstrøms pinnekjøtt.

Det sier litt, men det er bare å bite i det sure eplet, og i stede nyte hvilken fantastisk bil Porsche har satt sammen her.

I mine øyne er Carrera 4S den perfekte 911-modellen for norske forhold. Her har du hysterisk med krefter, samtidig er det ikke helt grenseløst, som i Turbo S. Firehjulsdrift er naturligvis fabelaktig å ha på vinteren, slik at kreftene plantes best mulig til bakken.

Porsche 911 Turbo S: Slik er det å kjøre millionbilen til hverdags

Nyeste generasjon 911 har fått færre knapper og mer skjerm. Likevel syns vi den "analoge" følelsen er ivaretatt bak rattet. Den digre turtelleren i midten er en viktig bidragsyter.

Politiets treningsbane

Tilbake på Golsfjellet kan du heldigvis se langt etter saltede veier. Heldigvis. Det ville vært utrolig upraktisk å salte en bane på islagt vann...

Foran meg venter flere kilometer med nypreparert bane.

Det er kun politiet som har vært ute før oss, et par dager tidligere. De er her oppe hvert år – for å trene på snø og is.

Nå er det Brooms tur, sammen med 911 Carrera 4S, som helt klart stiller på hjemmebane.

Slik ser det ut når superbilene inntar Golsfjellet

Porsche 911 4S trives minst like godt på Gol som Nürburgring. Foto: Rasmus Bell Andreassen

Ingen bekymringer

Som om ikke utseendet på bilen avslører nok, om at dette er en bil som mener alvor, får man så til de grader bekreftet det når motoren starter.

Fargen på testbilen heter "Racing Yellow". Den kler bilen svært godt, synes vi.

I kjent Porsche-stil, hører du et raspende og deilig lydbilde fra boxermotoren, med seks sylindre, på til sammen 3 liter.

I 4S yter den 450 hk og 530 Nm. Toppfarten er over 300 km/t og 0-100 km/t er oppgitt til kjappe 3,4 sekunder, dersom du har utstyrt bilen med Sport Chrono-pakke.

En ting er å kjenne disse kreftene på offentlig vei. Noe helt annet er å kjenne 450 hk i fri utfoldelse på bane, uten bekymringer. Det er først her man skjønner hvor sprekt 450 hk egentlig er.

Les testen av nye 911 4S her

Forholdene kan nesten ikke bli bedre enn dette.

Imponerende bil

Ute på den raskeste banen får bilen virkelig strekt litt på beina. Gode forhold og hardpakket snø, gjør at festet er overraskende godt, selv med piggfrie dekk.

Dette er ikke tall MDG vil juble for. Etter tre timer på isbanen, er forbruket nesten 5 liter/mil. Når det er sagt: Det er MYE moro for pengene!

På de raskeste partiene viser speedometeret godt over 130 km/t – før du kaster bilen inn i breisladd.

Selv på snø og delvis is, oppleves bilen forutsigbar og presis, forholdene tatt i betraktning.

Det handler om flere ting. Styringen er presis og gir god feedback. Videre oppleves balansen i bilen god, og naturligvis gjør firehjulsdrift-systemet det mulig å ha god fart gjennom svingene – uten at du risikerer å tverre.

Porsche 911 4S er rett og slett en imponerende bil. Her får du kjøreglede både til hverdags og fest. Fest i form av banekjøring, som nesten kan oppsummeres som en isdans på roser.

Alfred (18) tok lappen på dagen – så dukker Aston Martin opp

Porsche 911 Carrera 4S Motor: 3-liter, 6 syl. Effekt: 450 hk / 530 Nm 0-100 km/t: 3,4 sek. Toppfart: 306 km/t Forbruk: 1,01 l/mil Pris fra: 1.861.000 kroner Pris testbil: 2.562.660 kroner

Her kan du bli med bak rattet og se hvordan det går når vi entrer isen på Golsfjellet: – En stor opplevelse!

Se flere bilder fra kjøringen her: