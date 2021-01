Skuespilleren Paul Walker fikk på kort tid legendestatus, etter å ha vært stjerne i Fast & Furious-filmene. Noe av grunnen til det, er at den populære skuespilleren ikke bare latet som han var bilinteressert. Det var han nemlig i høyeste grad også i virkeligheten.

Det var dessverre også lidenskapen for bil som til slutt ble hans bane. I 2013 omkom han i en voldsom bilulykke, da bilen han var passasjer i, en Porsche GT, krasjet. Walker ble bare 40 år gammel.

Men før han ble borte, rakk han også å eie en rekke biler. Bilen vi omtaler her, var en av dem. Den var nemlig del av AE Performance collection – som tilhørte Paul Walker og Roger Odas.

Nå er den til salgs på auksjon – og akkurat denne skal visstnok være en av bare 10 M1-biler som ble trimmet av den tyske BMW-spesialisten AHG M1 Studio.

Etter en tur innom AHG M1 Studio fikk bilen skikkelige skinnseter.

Ekstra sprek

M1 er en såkalt homologeringsmodell, som er en gatelovlig variant av en racerbil. Toseteren med midtmontert motor ble produsert i et svært begrenset utvalg til det sivile markedet – og disse bilene så nesten ut som rene racerbiler, de også.

AHG-modellene er dessuten nesten som racerbiler, også på ytelser. 75 hk ekstra ga en totaleffekt på rundt 350 hk. Og med såpass mye pulver hentet ut av den nydelige 3,5-liters rekkesekseren bak setene, ble M1 riktig så sprek.

1980-modellen er altså et soleklart samlerobjekt alt i utgangspunktet. Historikken med Paul Walker kommer til å gjøre den ekstra ettertraktet.

Dette er selve hjertet i bilen. Rett bak setene, ligger 3,5-literen med seks sylindre i rekke.

Blir dyr

Bilen ligger for salg hos auksjonssiden BringATrailer.com. Her er budkrigen såvidt i gang. Den avsluttes ikke før 1. februar.

I skrivende stund er høyeste bud rundt 3,3 millioner kroner. Men det er ventet at den endelige prisen blir betydelig høyere enn det. Det er ikke uvanlig at disse bilene bikker 4 millioner kroner – uten at de har vært eid av en kjendis med Paul Walkers status.

Luksus

M1-modellen er fra fabrikk levert med elektriske seter, aircondition og et utvidet stereoanlegg – med Blaupunkt kassettspiller. Det var ingen selvfølge på slutten av 70-tallet og starten av 80-tallet, da disse bilene ble produsert.

Manuell, femtrinns girkasse er det mange entusiaster som vil glede seg over.

I forbindelse med utbedringen av motor og eksosanlegg hos AGH, ble det også montert nytt og luksuriøst skinninteriør og tredelte 16" BBS-felger. Dessuten er den lakkert med BMW Motorsport-dekor, med de blå, lyseblå og røde striper som går på skrå over bilen foran. Steintøft!

Disse linjene er tidløse og lekre, også over 40 år etter at bilen så dagens lys for første gang.

Lav kilometerstand

At den kun har rullet 6.800 kilometer, forklarer hvorfor den fortsatt ser særdeles pen ut, 41 år etter at den forlot fabrikken. Noen små bruksmerker, eller patina om du vil, er det. Men det skulle da også bare mangle.

Alt sammen bidrar til at dette virkelig kan gi samlere og BMW-entusiaster vann i munnen.

Det hadde jo vært rasende moro om noen her hjemme kunne forbarmet seg over denne godbiten, og få den hit til Norge. Tenk å se denne på veien, på norske skilter!

Video: Denne BMW-klassikeren er et smykke:

